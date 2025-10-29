聽新聞
桂綸鎂出任第38屆東京影展評審 一身香奈兒優雅亮相開幕秀直角肩
第38屆東京影展正式展開，日前在東京寶塚劇場舉辦開幕式，香奈兒品牌大使、知名演員桂綸鎂獲邀擔任本屆主競賽部門評審，以一身香奈兒亮麗出席開幕活動。影展將於10月27日起至11月5日止在東京各地會場舉辦。
桂綸鎂身上的黑色皮革削肩長洋裝，出自香奈兒2025/26 Cruise度假系列，領口與肩部裝飾刺繡辮飾，皮革硬挺勾勒出俐落的輪廓。留著齊耳短髮的她，配戴了單邊的Comète Couture耳環，18K白金鑲嵌鑽石，彗星與垂墜的鑽石修飾臉型，展現俏麗的不對稱美感。她混搭了同樣以彗星為主角的Comète 1932戒指和會聚會五角星星和一輪彎月的Lune de CHANEL戒指，展現出恰到好處的優雅。
