韓歌手輪番來台開唱 海外旅客訂房搜尋量增

近期陸續有韓國歌手來台開唱，訂房網站平台統計，海外關注度明顯上升，以歌手G-DRAGON為例，相較演出前2週，跨境搜尋上升8%，其中以澳門、香港與日本為主要來源市場。

韓國女團BLACKPINK於18、19日重返高雄開唱，據市府統計，2天場內外人數總計突破12萬，並成功創造全市逾新台幣3億元觀光產值，展現演唱會經濟商機。

演唱會除帶動國旅商機，也讓海外旅客搜尋量大增，訂房網站平台Agoda發布新聞稿表示，韓國歌手輪番登台、各大演出密集登場，台北於演唱會檔期的周邊住宿需求持續上升，海外粉絲關注度明顯升溫，其中以澳門、香港與日本為主要來源市場。

Agoda說，以歌手G-DRAGON在11月1、2日的台北大巨蛋演唱會為例，相較演出前2週，跨境搜尋上升8%；前10名來源市場中，對台北住宿表現出最高興趣者為香港與日本，澳門則以上升65%的增幅成為成長最快者。

Agoda表示，韓國男團SUPER JUNIOR將於11月14、15、16日在台北開唱，香港、南韓、日本對赴台北旅遊的整體關注度最高，顯示粉絲傾向以短程航班飛來台灣觀賞演出。

演唱會帶動旅遊商機成趨勢，旅遊業者Trip.com日前也攜手Google發布最新全球消費者旅遊報告顯示，未來旅遊將由「目的」、「人群」與「地點」三者的交會所驅動，其中「主題社群之旅」部分以演唱會、體育賽事成為主要的驅動因素。

Trip.com表示，有2/3的旅客願意為了演唱會出國，而跨國參加路跑、自行車賽與Hyrox健身競賽等以耐力競賽為主的旅遊，亦成長高達5倍。