快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

韓歌手輪番來台開唱 海外旅客訂房搜尋量增

中央社／ 台北29日電

近期陸續有韓國歌手來台開唱，訂房網站平台統計，海外關注度明顯上升，以歌手G-DRAGON為例，相較演出前2週，跨境搜尋上升8%，其中以澳門、香港與日本為主要來源市場。

韓國女團BLACKPINK於18、19日重返高雄開唱，據市府統計，2天場內外人數總計突破12萬，並成功創造全市逾新台幣3億元觀光產值，展現演唱會經濟商機。

演唱會除帶動國旅商機，也讓海外旅客搜尋量大增，訂房網站平台Agoda發布新聞稿表示，韓國歌手輪番登台、各大演出密集登場，台北於演唱會檔期的周邊住宿需求持續上升，海外粉絲關注度明顯升溫，其中以澳門、香港與日本為主要來源市場。

Agoda說，以歌手G-DRAGON在11月1、2日的台北大巨蛋演唱會為例，相較演出前2週，跨境搜尋上升8%；前10名來源市場中，對台北住宿表現出最高興趣者為香港與日本，澳門則以上升65%的增幅成為成長最快者。

Agoda表示，韓國男團SUPER JUNIOR將於11月14、15、16日在台北開唱，香港、南韓、日本對赴台北旅遊的整體關注度最高，顯示粉絲傾向以短程航班飛來台灣觀賞演出。

演唱會帶動旅遊商機成趨勢，旅遊業者Trip.com日前也攜手Google發布最新全球消費者旅遊報告顯示，未來旅遊將由「目的」、「人群」與「地點」三者的交會所驅動，其中「主題社群之旅」部分以演唱會、體育賽事成為主要的驅動因素。

Trip.com表示，有2/3的旅客願意為了演唱會出國，而跨國參加路跑、自行車賽與Hyrox健身競賽等以耐力競賽為主的旅遊，亦成長高達5倍。

演唱會 日本

延伸閱讀

國旅不提供一次性備品…日本放大廳隨便拿！網嘆：台人有1通病學不來

日對美投資敲定初步清單 簽署貿易和關鍵礦物協議 擬推動稀土市場多元化

日本多重資產 擁雙利多

銷量躋身前列 大陸電動汽車靠2優勢圍攻香港

相關新聞

威士忌控快衝！「響HIBIKI」×千住博　限量藝術酒款台北101亮相

頂級調和威士忌「響HIBIKI」今年攜手日本國寶級藝術家千住博（Hiroshi Senju），推出全新限量酒款，並自10...

全台十大實體專輯店 手燈、周邊、小卡一次買齊

TWICE、Super Junior等韓團演唱會登場，想入手手燈、周邊卻怕網購來不及送達？這篇幫你整理全台從北到南的實體專輯店，現場挑完馬上派上用場！

大閘蟹、白松露、魚子醬入饌！壽司謙「大閘蟹宴」一人獨享3隻大閘蟹

品嚐秋蟹的時節到來，台北OMAKASE餐廳「壽司謙（すし謙）」，今年選用來自日本青森的野生大閘蟹與陽澄湖大閘蟹為主角，推...

KlassiC.與《膽大黨》聯名 18款角色鏡框 高速婆婆周邊滿額贈太可愛

眼鏡品牌KlassiC.首度聯手日本知名動畫《膽大黨》（DANDADAN），推出18款聯名鏡框與13款趣味周邊。「膽大黨...

威迷都在等這場！麥卡倫沉浸式「雪莉新裝」特展 信義區A19限定登場

走過近兩個世紀的傳奇歷程，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan） 以無與倫比的工藝與創新精神，穩居全...

台日韓話題合作！GOOPiMADE x 小木基史Poggy x ept三方聯名開賣

台灣機能潮流服飾品牌GOOPiMADE為慶祝品牌9周年，呼應年度企劃「Out of Circles」，攜手日本潮流指標人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。