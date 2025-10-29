威士忌控快衝！「響HIBIKI」×千住博　限量藝術酒款台北101亮相

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
賓三得利總經理顧令德，為「響HIBIKI 限量藝境珍藏系列」揭幕。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
頂級調和威士忌「響HIBIKI」今年攜手日本國寶級藝術家千住博（Hiroshi Senju），推出全新限量酒款，並自10月29日至11月2日於台北101購物中心松智長廊，舉辦「響．藝境珍藏限量發表暨友禪染匠心藝術特展」，透過威士忌、藝術與工藝交織的沉浸式體驗，呈現時間與自然的共鳴之境。

誕生於1989年、為紀念三得利創立90週年的「響HIBIKI」，集結山崎、白州、知多三大蒸餾所的頂級原酒調和而成，以細膩工藝與自然風土交融，成就日本威士忌藝術的象徵。展覽以歷史牆開場，帶領觀者回顧三得利自創辦人鳥井信治郎以來的百年釀造歷程，並重現山崎、白州、知多三大蒸餾所的風土精髓。象徵「和諧」與「共鳴」的「響HIBIKI」，正是將山崎的醇厚、白州的清新與知多的淡雅完美調和的經典之作，體現品牌對自然、時間與人文的深刻敬意。

此次聯名邀請榮獲威尼斯雙年展特別榮譽獎的千住博，以象徵高貴的「深紫色」為主色調，融合標誌性的瀑布意象，打造「響21年」與「響30年」藝術珍藏版。紫色筆觸於瓶身與外盒上流動，宛如自然能量的延伸，呼應酒液所蘊含的平衡與深邃，詮釋威士忌與藝術的和鳴之美。

展覽同場邀請台灣友禪染藝術家關正玟（Kuan Fumi）展出代表作。友禪染以繁複的手工技法聞名，從描線、防染到染色，每一步皆蘊含時間與耐心。這份專注與「響HIBIKI」的調和精神相呼應，皆以層層工序淬鍊出深度與優雅。

現場設有「響HIBIKI品酩吧台」，觀者可細細品酩經典酒款，從柔和香氣到悠長餘韻，感受四季流轉與時間痕跡交織的風味旅程。展覽期間凡於ACCUPASS報名，即可享專人導覽與兩杯限量品酩體驗。更多活動消息，可追蹤「Suntory威士忌愛好會」LINE官方帳號。

📍響 藝境珍藏 限量發表 暨 友禪染 匠心藝術特展

｜時間｜10/29（三）至11/2（日）14:00–20:00

｜地點｜台北101購物中心1樓 松智長廊

｜報名｜ACCUPASS活動頁面

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「響．藝境珍藏限量發表暨友禪染匠心藝術特展」展現威士忌與藝術的跨界交響。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「響21年日本威士忌」藝境珍藏版–Hiroshi Senju，酒精濃度：43%，建議售價25,200元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
展覽以歷史牆開場，帶領觀者回顧三得利自創辦人鳥井信治郎以來的百年釀造歷程。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「響30年日本威士忌」 藝境珍藏版–Hiroshi Senju，酒精濃度：43%，建議售價22萬2000元。圖／賓三得利台灣提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌 日本

