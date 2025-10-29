全台十大實體專輯店 手燈、周邊、小卡一次買齊

線上買不如現場挑！

隨著K-pop熱潮席捲全球，粉絲不僅能在網路上預訂偶像專輯，還能輕鬆入手演唱會應援的手燈、周邊、娃娃等商品。不過你知道嗎？雖然線上購物方便，但一遇上物流延遲或臨時缺貨，追星行程可能就全被打亂。

因此，越來越多人開始轉向「實體專輯店」，不只能現場挑選、立即拆專，若抽到的不是本命小卡，還能現場和其他粉絲交換，甚至參加店家舉辦的線下簽售、抽獎活動。這股熱潮也讓全台實體專輯店如雨後春筍般陸續開張，成為K-pop粉絲們的必逛之地！

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台十大實體專輯店，從北到南網羅韓專、手燈、周邊、小卡等商品的販售據點，一起來看看吧！

No.10 Kastle

翻攝Threads／kastle4kpop、翻攝IG／kastle4kpop

地址：新竹市東區民權路167號

新竹人追星的地方當然少不了Kastle！Kastle距離新竹火車站走路約5分鐘距離，走進店內，兩側擺放的新專輯非常齊全，喜歡電子專、手燈也可以在這裡找到。重點是買完專輯就能直接走到「開專區」開箱，還有一整面牆可以留下自己想說的話，根本是追星人的小小天堂！

網友也在Google評論區分享，「雖然店面不大，裡面明亮可愛，店員也非常親切喔」、「小房間有很多五顏六色的便利貼，可以對喜歡的偶像寫祝福跟愛意，還可以貼在外面的牆上。真是昇華到另一種程度了呢」。

No.9 DJB STORE

翻攝FB／DJB STORE TW

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷14號

DJB STORE分店遍佈韓國、泰國、印尼、馬來西亞等地，插旗台灣後，成為全台首間韓星專輯周邊咖啡廳！木頭櫃陳列滿滿韓國男團、女團的專輯，還有舒適座位區可以喝咖啡、玩拍貼，最近更是特別舉辦台灣Fubon Angels韓籍隊員李雅英的台北快閃店、歌手GYUBIN簽名會等活動，在網路上引發高度關注。

有網友也在TikTok上分享，「樓上是韓專專賣區，光SEVENTEEN的專就一整面欸！專輯種類、數量還算多，更新速度也算快！」值得注意的是，DJB STORE於今年7月正式進駐電信門市，未來想要去韓國追星的粉絲也可以直接在這裡申辦實體網卡或eSIM囉！

No.8 韓居 HG MUSIC

翻攝IG／hgmusic_taiwan

地址：台北市大同區赤峰街47巷16號1F（台中北區即將開幕）

如果你是資深的K-pop粉絲，對於「韓居」這個品牌肯定耳熟能詳！韓居除了在官網、蝦皮販售韓專以外，捷運中山站附近也設有門市，整面牆擺滿手燈和手燈電池，還有「縮小版」的手燈吊飾，並以牌面清楚標示男生團體、女生團體，以及各偶像的名字，方便粉絲快速找到喜歡的專輯。此外還有特典小卡、CD小吊飾、年曆、寫真書等周邊商品，開箱區也可以打卡拍照。

有粉絲在網路上分享購買心得，「最近買了韓居的專輯，送了一張超美的始源海報，一定要擺起來欣賞」、「剛剛去赤峰韓居，（NMIXX）黑膠貨超多，限量專也不少」。

No.7 佳佳唱片行

翻攝FB／佳佳唱片

地址：台北市中正區中華路一段110號2F、3F（中華店）、台北市中正區漢口街一段3號B1（漢口店）

創立至今已有將近50年歷史的「佳佳唱片行」，收錄東西洋、古典、粵語等唱片，時至今日也成為許多韓星粉絲的追星聖地。其中Threads官方帳號分為韓樂部、東洋部和西洋部經營，針對不同客群提供服務：以韓樂部為例，店內每日上架的新專輯、版本都會即時透過社群平台分享，讓粉絲既能買到專輯，也不會撲空、白跑一趟。

先前發生有消費者在店內追逐店貓、未告知打燈棚拍、踩踏貨物商品、進入倉庫大拍特拍等脫序行為，佳佳唱片中華店也聲明不再接受任何未預約之拍攝，引發上千名網友按讚支持，成為近一年話題焦點。

No.6 九五樂府 95music

翻攝FB／九五樂府

地址：台北市萬華區漢口街二段20巷11號

「九五樂府」承載著不少老台北人的回憶，除了華語流行專輯、J-pop專輯之外，這裡也有時下流行的K-pop專輯、周邊商品，還能喝到沁涼解渴的手搖飲，其中紅茶、綠茶、烏龍茶、烏龍綠共4個品項，只要15元的銅板價就能喝到，邊挑專輯邊喝飲料，堪稱是最幸福的享受！網友也笑稱，「飲料價格都是甜甜的佛心價，老闆簡直就是開飲料店來交朋友的」。

許多ONCE（TWICE粉絲名）也在Threads上透露，在九五樂府可以挖到很多寶，「昨天才去買一個手燈和一張舊專」、「九五樂府有賣超大隻LOVELYS娃娃，而且超便宜的」。

No.5 FANME 飯迷

翻攝FB／FANME

地址：台北市松山區南京東路四段2號（台北小巨蛋1-4店鋪）

藏身在台北小巨蛋內的「FANME」，也是今年7月竄紅的韓國實體專輯店！FANME以舉辦I-DLE、MEOVV等偶像團體簽名會闖出名號，不論是官方周邊、熱銷專輯、限量特典小卡還是應援手燈應有盡有，超大電視牆加上親簽專輯海報展示牆，讓你沉浸在K-pop的魅力之中，拆專桌還貼心配備椅子和手機支架，方便你用鏡頭記錄每個追星瞬間。

網友實地走訪後於IG上分享，「意外發現他們好多SM家的周邊跟專輯，但新出的專輯不少，剛好有配合的愛豆也會有小卡可以抽」、「周邊的話蠻多元的，有立牌、毛巾、年曆跟手燈等，裡面偶爾不定期會舉辦活動喔」。

No.4 仙女樹 FAIRYTREE

翻攝FB／Focus時尚流行館

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷25號（敦南門市）、台南市中西區中山路166號2F（focus門市）、高雄市鼓山區裕誠路1057號（巨蛋門市）

目前在全台擁有台北、台南、高雄三間據點的「仙女樹」，專輯、娃娃、小卡、應援商品一應俱全，店內的拍貼機還可以拿著免費借用的應援手燈一起拍照，重點是巨蛋門市額外提供「手機租借」服務，只要支付一日1,000元的租金，就能使用三星Galaxy S24U Ultra手機拍攝偶像在演唱會上的美照。

先前台南式在Threads上發文，曝光仙女樹進駐focus時尚流行館的消息，吸引眾多網友留言討論，「我可以近距離買到專輯了」、「這跟阿姆斯壯登上月球是一樣的道理」、「放學以後可以順便去逛一下再回家」。

No.3 K-MONSTAR

翻攝Breeze微風廣場官網

地址：台北市大同區赤峰街49巷7號1F（中山門市）、台北市信義區松智路17號B1（微風南山門市）、台中市西區向上路一段79巷72號（綠園道門市）、高雄市前鎮區中華五路789號B1（夢時代門市）

K-MONSTAR也是追星人收藏的口袋清單！走進門市就能感受到濃濃K-pop氣息，不僅販售實體專輯，還會定期舉辦韓團街頭演出、粉絲簽名會及期間限定快閃店等活動，例如近期的MAMAMOO成員玟星專輯發行紀念簽名會、ITZY成員「親自喊出我的名字」影像訊息抽獎活動，今年11月則有GENBLUE幻藍小熊專輯發行紀念簽名會，更是K-MONSTAR在網路話題不斷升高的原因之一。

網友也在微風南山門市的Google評論區留言，「店面超寬敞～各式韓團專輯應有盡有，看得超滿足，也有展示各團小卡，現在裡面有Photoism拍貼機，和喜歡的偶像一起合照～」、「不得不說K-MONSTAR絕對是追星人錢包的剋星！每次來店裡逛逛就絕對不會空手離開」。

No.2 五大唱片

翻攝五大唱片官網

地址：台北市中正區南陽街1號2F（台北站前店）、桃園市桃園區中正路31號（桃園站前店）、台中市北區三民路三段136之1號2F（台中三民店）、台南市東區北門路一段42號（台南北門店）、高雄市前鎮區文橫三路192號、192之1號（高雄三多店）

台灣人熟知的「五大唱片」，在韓流席捲下也變成韓專實體店熱門據點！店內不僅會播放韓國流行新曲，還販售限量周邊商品、應援手燈等等。一般來說專輯從預購到收貨都需要等待一段時間，不過五大音樂通常在專輯釋出後一、兩日開始販售，讓不少Dcard網友相當讚賞，「五大通常慢出貨，都是韓國供應那邊的問題，不是他們本身」、「五大相對比較有保障，也可以到門市現場拆專檢查比較放心」。

除此之外，五大唱片也會不定時在官方IG限時動態更新新專輯上架與銷售狀況，如果想要了解五間分店的供貨情況，或是抽卡機的最新情報，只要鎖定IG限動就沒問題囉！

No.1 微樂客 WillMusic

翻攝微樂客官網

地址：

基隆：基隆市仁愛區愛三路77號（基隆門市）

台北：台北市大同區赤峰街71巷26號（台北OneMusic赤峰門市）、台北市大同區赤峰街12巷5號1F（台北赤峰街門市）、台北市信義區松壽路12號5樓（台北ATT4FUN門市），台北市萬華區西寧南路50巷13-1號2F（西門町門市將於2025/10/31起試營運）

桃園：桃園市桃園區中正路61號3樓（桃園統領百貨門市）

台中：台中市西區向上路一段79巷30號（台中綠園道門市）

高雄：高雄市新興區文橫二路162號（高雄新崛江門市）

在線上、線下通路都買得到韓國專輯與周邊商品的「微樂客」，獲得本次網路聲量冠軍的頭銜！除了有OneMusic赤峰門市的黑膠唱片，每間門市還有新舊專輯、特典小卡牆、官方娃娃等商品，台北西門町門市則預計將於今年10月底試營運，讓不北、中、南的追星人都能獲得最大的滿足！近一年微樂客與Kitto Taiwan推出的親簽專輯、小卡抽獎活動，在社群上也引發廣大迴響。

網友對於微樂客高雄新崛江門市分享，「店員人很親切也很熱情，而且貨源很多，其他店買不到的周邊這裡都有，下次還會去」、「新粉去買克拉盤，店員結帳的時候超友善的跟我介紹，本來很害怕線下店，以後還會再來的」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年10月26日至2025年10月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

