大閘蟹、白松露、魚子醬入饌！壽司謙「大閘蟹宴」一人獨享3隻大閘蟹

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
大閘蟹x百合x銀杏X可樂餅。圖／すし謙提供
品嚐秋蟹的時節到來，台北OMAKASE餐廳「壽司謙（すし謙）」，今年選用來自日本青森的野生大閘蟹與陽澄湖大閘蟹為主角，推出年度大閘蟹盛宴。每套均使用3隻大閘蟹的蟹肉與精華，以及義大利白松露、法國魚子醬等珍稀食材，打造8道各具特色的秋蟹料理以及7貫握壽司，讓饕客享受細緻風雅的秋季旬味。

壽司謙料理長鍾謦謙今年針對大閘蟹盛宴，每套均使用2隻公蟹與1隻母蟹，並且加入不同的創意技法。開場料理「十四代生醃大閘蟹×海膽」將大閘蟹以以十四代清酒生醃，藉由酒體本身的清甜提昇蟹肉鮮感，並令蟹膏呈現溏心蛋黃般的滑嫩質地，搭配上北海道馬糞海膽，更添深沉悠長的鮮甜。

另道「大閘蟹炒蛋×布里歐」將雞蛋以蟹油烹炒並搭配蟹腳肉與蟹膏，最後搭配鬆軟溫熱的布里歐麵包一同享用，具有濃郁撲鼻的蟹香香氣。「煎大根蟹湯 × 蟹肉鴨肝福袋」使用蟹黃、蟹肉與鴨肝製成華麗的福袋，並以香煎蘿蔔為底，最後注入以大閘蟹與白蘿蔔熬煮的高湯，溫潤中帶有蟹肉甘甜，蘿蔔也提昇整體立體感。「焗烤番茄×大閘蟹×鱈白子」採用成熟番茄為容器，填入蟹肉、鱈魚白子再覆上帕瑪森起司與蟹黃，焗烤後令果酸、奶香與海味相互融合，層次豐富且清爽怡人。

除此之外，「大閘蟹素麵×白松露」將公母蟹肉、蟹膏混合製成素麵佐料，並且現刨上頂級義大利白松露，無論視覺或味覺皆為上乘。「大閘蟹×百合×銀杏×可樂餅」則是以日本百合根取代馬鈴薯製成可樂餅，質地更為細緻且風味雅緻，內餡吃得到滿滿的蟹肉與蟹膏，頂層再豪邁疊上法國波爾多魚子醬，豪華中又具有鹹鮮美味。同時套餐中還吃得到「大閘蟹魚翅釜飯」、「大閘蟹車蝦真丈×松茸清湯」等秋蟹料理

除了8道大閘蟹料理之外，料理長並依當日食材安排7罐時令握壽司，以及「南港・桂花包種」、「滇紅・金針」、「高千穗釜炒茶」、「2013冰島・普洱熟茶」等4款佐餐茶，藉此延續料理風味。全套售價12,800元，限於11月1日至12月6日晚餐時段供應。

大閘蟹魚翅釜飯。圖／すし謙提供
十四代生醃大閘蟹x海膽。圖／すし謙提供
焗烤番茄×大閘蟹×鱈白子。圖／すし謙提供
煎大根蟹湯×蟹肉鴨肝福袋。圖／すし謙提供
大閘蟹素麵×白松露。圖／すし謙提供
大閘蟹車蝦真丈×松茸清湯。圖／すし謙提供
大閘蟹炒蛋×布里歐。圖／すし謙提供
大閘蟹 料理 壽司

