聽新聞
0:00 / 0:00

KlassiC.與《膽大黨》聯名 18款角色鏡框 高速婆婆周邊滿額贈太可愛

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
KlassiC. x 膽大黨聯名鏡框，每款設計皆融入角色細節。圖／KlassiC.提供
KlassiC. x 膽大黨聯名鏡框，每款設計皆融入角色細節。圖／KlassiC.提供

眼鏡品牌KlassiC.首度聯手日本知名動畫《膽大黨》（DANDADAN），推出18款聯名鏡框與13款趣味周邊。「膽大黨」結合超自然現象、外星人、鬼怪、戰鬥、校園戀愛等多種腦洞大開的元素，並將驚悚與喜感平衡並行，充滿新鮮感的劇情而大受歡迎。

KlassiC.與「膽大黨」的聯名系列，從「配到好系列」、「摺疊墨鏡系列」、「機能掛片系列」到「特殊款」，每款設計皆融入角色細節與專屬 ，隨時把喜愛角色戴上身。除鏡框外，也同步推出毛毯、毛毛拖鞋、水壺、帽子、眼鏡收納盒等限量周邊。KlassiC.並推出三重滿額贈活動，單筆消費滿額即贈聯名限定好禮。

「配到好系列」以小桃、厄卡倫、愛羅三位角色為設計核心，有方框、圓框與多角框型等選擇。鏡框細節呼應角色特色，如金屬鼻墊、雙層板料與鏡腿暗藏icon。

「摺疊墨鏡系列」推出小桃、厄卡倫、寺仁、高速婆婆四款角色墨鏡，以圓框或不規則框型搭配特殊反光與漸層元素，庄頭、鏡腿設計融入專屬彩蛋與角色細節，每款附專屬摺疊墨鏡盒與拭鏡布，實用與收藏兼具。

「機能掛片系列」以圓框與方框搭配三色設計，分別對應劇中不同鬼怪角色特徵，圓框對應幽靈如：人體模型太郎、高速婆婆、長髮女。方框則對應外星人：賽伯星人、賽伯星人(本體)、蝦蛄星人，鏡腿內側融入角色圖案與icon。

「特殊款」是星子奶奶經典半框眼鏡，以紅、銀雙色呈現，結合復古金屬線條。全系列聯名眼鏡與周邊商品將於10月30日於實體門市、官網及官方蝦皮全通路正式發售。

KlassiC. x 膽大黨，將星子奶奶半框眼鏡實體化。圖／KlassiC.提供
KlassiC. x 膽大黨，將星子奶奶半框眼鏡實體化。圖／KlassiC.提供
厄卡倫摺疊墨鏡組。圖／KlassiC.提供
厄卡倫摺疊墨鏡組。圖／KlassiC.提供
寺仁摺疊墨鏡組。圖／KlassiC.提供
寺仁摺疊墨鏡組。圖／KlassiC.提供
KlassiC. x 膽大黨滿額贈。圖／KlassiC.提供
KlassiC. x 膽大黨滿額贈。圖／KlassiC.提供
KlassiC. x 膽大黨周邊加購，高速婆婆帆布袋。圖／KlassiC.提供
KlassiC. x 膽大黨周邊加購，高速婆婆帆布袋。圖／KlassiC.提供
KlassiC. x 膽大黨周邊商品，高速婆婆毛毛拖鞋。圖／KlassiC.提供
KlassiC. x 膽大黨周邊商品，高速婆婆毛毛拖鞋。圖／KlassiC.提供

眼鏡 icon

延伸閱讀

孫藝珍43歲減齡穿搭5招！Oversize上衣+牛仔寬褲，「這樣穿」不輸大學生

「許我耀眼」燃炸現場 周興哲首攻體育場 3萬粉絲點亮星海喊老公！

食藥署：矯正鏡片若領醫材許可 裝框配鏡免再申報

凱蒂佩芮確定熱戀加拿大前總理！賞鯨船上相擁激吻　親熱畫面全外流

相關新聞

大閘蟹、白松露、魚子醬入饌！壽司謙「大閘蟹宴」一人獨享3隻大閘蟹

品嚐秋蟹的時節到來，台北OMAKASE餐廳「壽司謙（すし謙）」，今年選用來自日本青森的野生大閘蟹與陽澄湖大閘蟹為主角，推...

KlassiC.與《膽大黨》聯名 18款角色鏡框 高速婆婆周邊滿額贈太可愛

眼鏡品牌KlassiC.首度聯手日本知名動畫《膽大黨》（DANDADAN），推出18款聯名鏡框與13款趣味周邊。「膽大黨...

威迷都在等這場！麥卡倫沉浸式「雪莉新裝」特展 信義區A19限定登場

走過近兩個世紀的傳奇歷程，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan） 以無與倫比的工藝與創新精神，穩居全...

台日韓話題合作！GOOPiMADE x 小木基史Poggy x ept三方聯名開賣

台灣機能潮流服飾品牌GOOPiMADE為慶祝品牌9周年，呼應年度企劃「Out of Circles」，攜手日本潮流指標人...

遠雄廣場10周年慶雨勢未沖走買氣 較去年同期成長7%

新北市汐止iFG遠雄廣場今天公布開幕10周年慶業績，指10月15至26日全館滿額贈獎、品牌加碼、兩波來店禮與親子活動，成...

西門町美食再少一家！40多年「宏益水晶餃」歇業 網不捨：童年回憶沒了

台北西門町老字號美食又少一家！有網友發現，位於台北市萬華區昆明街的「宏益水晶餃」，門市招牌已經悄悄卸下，而目前Googl...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。