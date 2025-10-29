聽新聞
KlassiC.與《膽大黨》聯名 18款角色鏡框 高速婆婆周邊滿額贈太可愛
眼鏡品牌KlassiC.首度聯手日本知名動畫《膽大黨》（DANDADAN），推出18款聯名鏡框與13款趣味周邊。「膽大黨」結合超自然現象、外星人、鬼怪、戰鬥、校園戀愛等多種腦洞大開的元素，並將驚悚與喜感平衡並行，充滿新鮮感的劇情而大受歡迎。
KlassiC.與「膽大黨」的聯名系列，從「配到好系列」、「摺疊墨鏡系列」、「機能掛片系列」到「特殊款」，每款設計皆融入角色細節與專屬 icon，隨時把喜愛角色戴上身。除鏡框外，也同步推出毛毯、毛毛拖鞋、水壺、帽子、眼鏡收納盒等限量周邊。KlassiC.並推出三重滿額贈活動，單筆消費滿額即贈聯名限定好禮。
「配到好系列」以小桃、厄卡倫、愛羅三位角色為設計核心，有方框、圓框與多角框型等選擇。鏡框細節呼應角色特色，如金屬鼻墊、雙層板料與鏡腿暗藏icon。
「摺疊墨鏡系列」推出小桃、厄卡倫、寺仁、高速婆婆四款角色墨鏡，以圓框或不規則框型搭配特殊反光與漸層元素，庄頭、鏡腿設計融入專屬彩蛋與角色細節，每款附專屬摺疊墨鏡盒與拭鏡布，實用與收藏兼具。
「機能掛片系列」以圓框與方框搭配三色設計，分別對應劇中不同鬼怪角色特徵，圓框對應幽靈如：人體模型太郎、高速婆婆、長髮女。方框則對應外星人：賽伯星人、賽伯星人(本體)、蝦蛄星人，鏡腿內側融入角色圖案與icon。
「特殊款」是星子奶奶經典半框眼鏡，以紅、銀雙色呈現，結合復古金屬線條。全系列聯名眼鏡與周邊商品將於10月30日於實體門市、官網及官方蝦皮全通路正式發售。
