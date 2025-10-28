威迷都在等這場！麥卡倫沉浸式「雪莉新裝」特展 信義區A19限定登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
麥卡倫將於10月31日至 11 月 16 日，在台北信義A19呈獻年度特展「麥卡倫雪莉新裝360體驗」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
走過近兩個世紀的傳奇歷程，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan） 以無與倫比的工藝與創新精神，穩居全球威士忌領導地位。今年10月31日至11月16日，麥卡倫將於 台北信義A19盛大呈獻年度特展「麥卡倫雪莉新裝360體驗」，以沉浸式多感官形式，帶領觀者踏上一趟「從橡實到餐桌」的風味旅程。展覽主題以 國際設計大師David Carson的全新風格設計為核心，透過前衛視覺語彙，重譯麥卡倫的經典與現代精神，開啟品牌第三世紀的全新篇章。

首次來到台灣的麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell ，親臨開幕現場表示：「台灣是全球最成熟的威士忌市場之一，消費者對工藝與品質的熱情令人印象深刻，尤其對雪莉桶威士忌情有獨鍾。麥卡倫擁有業界唯一的完整雪莉橡木桶供應鏈，從橡實、製桶到熟成，每個細節都掌握在自己手中，確保風味的一致與純粹。」

作為品牌歷史上首位女性釀酒大師，Kirsteen以食品科學背景為基礎，導入實驗精神與數據思維，將釀造轉化為一場精密的時間與風味研究。她透過「窖藏溯源系統」監測橡木桶熟成曲線與倉儲氣候變化，並由團隊進行平均636次的感官評測，確保每一滴酒液在「熟成峰值」的完美狀態下裝瓶，讓工藝與科學共構出麥卡倫的極致品質。

「雪莉新裝360體驗」展區以光影、聲音與互動裝置構築沉浸空間，讓觀者置身麥卡倫的工藝世界。其中「360互動拍攝區」（10月26日至11月3日限定）以LED環幕與機械臂拍攝技術打造宛如電影般的拍攝體驗，象徵時間、光影與威士忌熟成的流動。

另一展區則聚焦「雪莉橡木桶工藝」，呈現麥卡倫如何從美洲與歐洲嚴選頂級橡木，並攜手西班牙赫雷斯的合作製桶廠，打造品牌專屬橡木桶。歐洲紅橡木的濃郁果乾氣息與美洲白橡木的香草清甜相互交織，構築出麥卡倫酒體的深邃層次。

麥卡倫更是業界唯一擁有自家雪莉酒莊瓦德比諾（Valdespino）的品牌，使用頂級雪莉酒潤桶，確保風味一致與品質極致。展區中亦重現雪莉橡木桶從橡實到熟成的完整旅程，觀者可透過聞香體驗與觸摸赫雷斯白堊質土壤，感受風味誕生的起點。

展覽亦設有「未來明信片」區，觀者可書寫跨越時空的祝福，或透過球形拍貼機留下屬於此刻的風味印記。每週末更邀請亞洲50最佳酒吧「The Public House」、「Maltail」打造限定特調，並舉辦主題派對，隨音樂與光影共譜雪莉王者的夜晚。

「麥卡倫雪莉新裝360體驗」活動期間週末開放導覽與大師講堂，即日起可透過麥卡倫LINE官方帳號（https://maac.io/2suRi）預約參觀，體驗百年工藝與當代藝術的完美融合。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell（左）親臨開幕現場，與臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（Helen Wong）共同邀請大家探索麥卡倫無與倫比的工藝、品質與創新。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫雪莉新裝360體驗」以設計大師 David Carson的全新風格為主題，透過前衛視覺語彙，重譯麥卡倫的經典獨特魅力，開展第三世紀的全新篇章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
360° LED環幕與聲光構築沉浸空間，層層遞進地展現麥卡倫的工藝精神與時間軌跡。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫從橡實到餐桌，完整掌握每個細節，確保風味與品質。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫全球品牌教育總監 Alexander Robertson（左起）、麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell、臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（Helen Wong）、臺灣愛丁頓行銷總監劉姿瓘（Rita Liu、臺灣愛丁頓業務總監Dino Tan，共同為特展剪綵。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫雪莉新裝360 體驗」每週末邀請亞洲50最佳酒吧「The Public House」主理人 William（左）、「Maltail」主理人 Jessy（右）打造限定特調，與麥卡倫品牌大使黃偉綸開啟專屬於麥卡倫的沉浸盛宴。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌 品牌

