Yahoo 購物「1111買買節」開跑 拍賣推出百萬珍品競標

雙11檔期登場，買氣全面升溫。Yahoo購物28日宣布「1111買買節」正式開跑，首波暖慶活動五大回饋同步放送，祭出最高16%回饋、人氣品牌日連發，買黃金送黃金、玩遊戲天天送美食券與OPENPOINT點數放大、以及拍賣百萬元珍品1折起標祭免運，搶攻年終旺季買氣。

Yahoo購物表示，從商品、包裝到物流全面落實減碳，全年減碳量達超過3,700公噸二氧化碳，相當於約10座大安森林公園的吸碳效益；今宣布再升級推出100%再生料製成的循環袋，以減少包材浪費與碳足跡，讓購物更環保。

Yahoo購物觀察發現，10月為今年連假最密集月份，站上平均客單價月成長近三成；美妝與保健商品買氣皆大幅提升。另外，Yahoo拍賣以多元二手收藏與特色競標深耕市場，長期在偶像、球員卡公仔、圖書影音文具、及古董玉石等三大領域發展。今年雙11以「百萬元珍品競標 × 一元起標 × 二手挖寶」三大亮點活動引爆全民挖寶潮，首波登場即釋出多項市價逾百萬元等級的珍稀逸品，包括「史坦威鋼琴S155 Baby Grand」、「ROLEX勞力士116505玫瑰金錶」、「Leica MP LHSA Hammertone紀念機」與「Gibson Eric Clapton限量簽名電吉他」等，從百萬級精品到生活收藏應有盡有，打造全民都能參與的雙11競標挖寶盛典。