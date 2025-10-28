快訊

還有機會！大樂透頭獎連12摃 周五獎金上看4.8億元

川普APEC玩「快閃」舞台留給習近平 專家：美做錯一事反幫了大陸

Yahoo 購物「1111買買節」開跑 拍賣推出百萬珍品競標

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

雙11檔期登場，買氣全面升溫。Yahoo購物28日宣布「1111買買節」正式開跑，首波暖慶活動五大回饋同步放送，祭出最高16%回饋、人氣品牌日連發，買黃金送黃金、玩遊戲天天送美食券與OPENPOINT點數放大、以及拍賣百萬元珍品1折起標祭免運，搶攻年終旺季買氣。

Yahoo購物表示，從商品、包裝到物流全面落實減碳，全年減碳量達超過3,700公噸二氧化碳，相當於約10座大安森林公園的吸碳效益；今宣布再升級推出100%再生料製成的循環袋，以減少包材浪費與碳足跡，讓購物更環保。

Yahoo購物觀察發現，10月為今年連假最密集月份，站上平均客單價月成長近三成；美妝與保健商品買氣皆大幅提升。另外，Yahoo拍賣以多元二手收藏與特色競標深耕市場，長期在偶像、球員卡公仔、圖書影音文具、及古董玉石等三大領域發展。今年雙11以「百萬元珍品競標 × 一元起標 × 二手挖寶」三大亮點活動引爆全民挖寶潮，首波登場即釋出多項市價逾百萬元等級的珍稀逸品，包括「史坦威鋼琴S155 Baby Grand」、「ROLEX勞力士116505玫瑰金錶」、「Leica MP LHSA Hammertone紀念機」與「Gibson Eric Clapton限量簽名電吉他」等，從百萬級精品到生活收藏應有盡有，打造全民都能參與的雙11競標挖寶盛典。

Yahoo 雙11 勞力士

延伸閱讀

電商雙十活動起跑！搶周年慶商機 為雙11暖身

相關新聞

西門町美食再少一家！40多年「宏益水晶餃」歇業 網不捨：童年回憶沒了

台北西門町老字號美食又少一家！有網友發現，位於台北市萬華區昆明街的「宏益水晶餃」，門市招牌已經悄悄卸下，而目前Googl...

台日韓話題合作！GOOPiMADE x 小木基史Poggy x ept三方聯名開賣

台灣機能潮流服飾品牌GOOPiMADE為慶祝品牌9周年，呼應年度企劃「Out of Circles」，攜手日本潮流指標人...

遠雄廣場10周年慶雨勢未沖走買氣 較去年同期成長7%

新北市汐止iFG遠雄廣場今天公布開幕10周年慶業績，指10月15至26日全館滿額贈獎、品牌加碼、兩波來店禮與親子活動，成...

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶11月6日開跑 美麗市場破百項商品買一送一

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將於11月6日至11月23日開場，為了與會員同歡，首四日(11/6-11/9)...

法國最佳工匠MOF、潘納朵尼大師接力來台！星忱甜點打造夢幻聖誕組合

隨著聖誕節將至，台北「Brillante pâtisserie 星忱甜點」本季邀請「2023年法國最佳工匠 MOF」Pi...

虎航2026年桌曆樣式曝光 只送不賣2方式限量贈送

台灣虎航今公布2026年桌曆樣式，今年由台灣虎航各單位員工擔任桌曆主角，搭配台灣虎航豐富航點的旅遊特色作為背景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。