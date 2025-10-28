台日韓話題合作！GOOPiMADE x 小木基史Poggy x ept三方聯名開賣

台灣機能潮流服飾品牌GOOPiMADE為慶祝品牌9周年，呼應年度企劃「Out of Circles」，攜手日本潮流指標人物小木基史(Motofumi “Poggy” kogi)與韓國首爾新銳鞋履East Pacific Trade(EPT)，共同推出台日韓三方跨國聯名作品。

GOOPiMADE計首間實體據點在新光三越信義A9 SKM MEN'S正式揭幕掀起話題後，持續展開多項企劃。這次由Poggy本人親自操刀的合作系列，也是品牌歷史上具代表性的跨界合作。Poggy也將於10月30日造訪GOOPiMADE TESTING STORE A9，與眾多潮流愛好者一同見證這系列正式亮相。

小木基史（Poggy）是日本指標性造型師、United Arrows & Sons資深買手，也是穿搭風格領袖，擅長街頭與正裝的融合，也因為不受框架限制的服裝解讀，與GOOPiMADE 9周的主題「Out of Circles」一拍即合，推動了這次跨國合作的展開。

聯名系列單品

PGY 木 -Tee 01｜售價1,680元

使用機能型舒適面料，運用「PGY」縮寫作為核心視覺符號，正面GOOPiMADE Logo結合漢字「木」，定織定染羅紋使T-Shirt的領型更為厚實，後領內側使用網印呈現GOOPiMADE識別。

PGY 木 Formal Tech Suit 05｜售價4,580元

結合Poggy標誌性的正裝載體，打造與過往GOOPiMADE截然不同的款式與輪廓。以尼龍氣捻包紗製作，改採相對合身版型，並透過腰身結構勾勒俐落線條，展開為更成熟的造型。於正裝基礎上加入多道直向剪裁與層次設計，重點剪接以雙壓線與金屬撞釘呈現，袖開衩絆與裁片一體成型，構築出視覺上豐富與結構性層次。

PGY 木 Tailored Trousers 03｜售價3,980元

以直筒落地的褲型輪廓呈現，前後身透過多道直向剪裁組合，在側身隱拉閉合時展現更貼合的線條，展開後則轉化為立體且具份量感的微寬褲型，兼具正式與街頭的平衡姿態。這也 GOOPiMADE首次於西裝褲中導入開洞結構設計，使褲身在行進間自然開展變化。

PGY 木 Layers Casquette 09｜售價1,680元

帽款也是Poggy風格的象徵，他也以對報童帽的獨特詮釋聞名。PGY 木 Layers Casquette 09以此為靈感出發，透過更為澎圓的帽身比例重新定義經典帽型結構，呼應這系列設計主軸，不對稱剪接線條與開洞結構交織出豐富層次，以電繡呈現聯名細節。

PGY 木 Tie Logo -Tee 07｜售價1,680元

以街頭語彙詮釋正裝精神，將紳士元素轉化為輕鬆有趣的日常造型。以仿真領帶圖像印刷於胸前，模擬著用領帶的視覺效果，搭配襯衫或外套穿著時，呈現層次感與幽默感兼具的造型語言，也是這次聯名系列的重點單品。

GOOPiMADE x Poggy x ept Libero V93 Special Edition｜4,250元

GOOPiMADE這次特別攜手日本潮流指標POGGY與韓國新銳鞋履品牌East Pacific Trade(EPT)，以經典鞋款Libero為基礎，三方聯名打造別注版本Libero V93 Special Edition。靈感源自足球場上的「自由人」角色，鞋款結合皮鞋的紳士質感與球鞋的舒適機能，採用可拆式鞋舌印有三方Logo，搭配橘色繩帶與EPT立體反光標誌，後跟「木」字刺繡呼應聯名象徵。