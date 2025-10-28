遠雄廣場10周年慶雨勢未沖走買氣 較去年同期成長7%

新北市汐止iFG遠雄廣場今天公布開幕10周年慶業績，指10月15至26日全館滿額贈獎、品牌加碼、兩波來店禮與親子活動，成功推升來客數與消費動能，整檔業績較去年同期成長7%，也有如為第四季營運注入強心針。

遠雄廣場表示，生日慶系列活動開始初期，連日受東北季風與低氣壓影響，汐止地區雨勢不斷、氣溫驟降，宛如颱風來襲景象，但是館內美食街仍見滿座，館內各樓層人氣不減，買氣依然強勁，證明10年深耕已建立在地民眾消費信任感。

遠雄廣場分析今年生日慶因迎來兩大新櫃形成話題，「樂麵屋」10日插旗B1美食街，成為雙北第2家分店，主打客製化日式拉麵體驗，開幕首周末吸引眾多民眾朝聖，帶動整體美食街業績明顯提升。

智慧家電品牌「小米之家」也在10月登場，開幕當天推出限量好禮與熱門商品加購優惠，磁吸充電器、手環與小家電熱銷搶購，展現3C品類強勢動能。

秋冬氣溫驟降也有助推升服飾與家居相關業種表現，包含親子裝、機能外套、兒童保暖品項等均有不俗銷售表現，娛樂與體驗型櫃位亦受家庭客層喜愛，也成為本次檔期亮點之一。

遠雄廣場為回饋顧客支持，周年慶同步祭出三大主力促購方案，包括主檔期消費滿3000元贈600元，搭配集雅社、宜得利、高島等櫃位滿額禮、銀行刷卡回饋禮，完整包覆民眾消費路徑。抽獎活動的獎品祭出Nintendo Switch 2，引發會員熱烈參與。

親子體驗活動同樣表現亮眼，「寶寶抓周派對」、「10週年紀念徽章DIY」與「萬聖節變裝闖關」等活動場場額滿、吸引大量家庭客層進館，進一步穩固商場親子友善定位。

遠雄廣場說，10周年也是品牌邁向下一個里程碑的轉捩點，未來也將持續升級館內品牌組合、深化會員服務，結合ESG精神與親子生活提案，打造汐止地區最具吸引力的生活購物場域。更多訊息可至臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。