西門町美食再少一家！40多年「宏益水晶餃」歇業 網不捨：童年回憶沒了

聯合報／ 記者陳睿中/台北即時報導
台北西門町老字號美食「宏益水晶餃」，門市招牌已經悄悄卸下，並顯示為永久歇業。圖／摘自店家粉絲團
台北西門町老字號美食「宏益水晶餃」，門市招牌已經悄悄卸下，並顯示為永久歇業。圖／摘自店家粉絲團

台北西門町老字號美食又少一家！有網友發現，位於台北市萬華區昆明街的「宏益水晶餃」，門市招牌已經悄悄卸下，而目前Google地標上也顯示為永久歇業，讓許多老顧客大感意外，紛紛說道「童年回憶沒了」、「西門町必吃的水晶餃也收攤了！」。

西門町原本有兩家水晶餃老店，其中一家「宏美水晶餃」去年底因店家退休而收攤，如今僅存的「宏益水晶餃」也驚傳歇業，讓許多從小吃到大的網友不捨。據了解，「宏益水晶餃」 已開業40多年，最初是從嘉義發跡，水晶餃強調全手工製作，Q彈的餃皮再搭配上豬肉與竹筍內餡，且每顆只要銅板價，因此擁有高人氣，另外蛋黃肉包、南部粽也深受喜愛。

消息一出，也讓網友留言說道「去西門町就是要買水晶餃，結果兩家都收了！」、「今天經過時還以為休息，原來是收掉了(哭)」。

西門町 小吃 北市

