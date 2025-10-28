新光三越DIAMOND TOWERS周年慶11月6日開跑 美麗市場破百項商品買一送一

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將於11月6日至11月23日開場，為了與會員同歡，首四日(11/6-11/9)推出4款限量排隊美食，會員只要出示App即可免費領取，還有10款人氣美食扣點即可入手。美麗市場超市推出最划算的買一送一，首8日還有每日兩物精選商品優惠。

今年首波上場的周年慶，受到天氣炎熱影響秋冬服飾買氣催不上去，直至最近好不容易終於有冷的感覺，加上普發萬元政策的兩大利多，對百貨來說都是好消息，除了周年慶自身優惠，百貨也將針對普發萬元推出主題回饋。

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶首14日（11/6-11/19)化妝品享單筆2,000元送2,000點、全館累計滿5,000元送5,000點，首七日日(11/6-11/12) skm pay限定名品、大家電、法雅客單筆刷1萬送萬點，同步結合11大指定銀行滿額回饋。針對高客單再加碼，首四日單卡累計滿80萬元送「iPhone 17（256G）」；金卡會員獨享累計滿60萬元送 「iPad Air 13吋（128G Wi-Fi版）」，多重回饋齊發。此外，今年特別推出「快閃梗圖」新光三越會員只要拍下快閃畫面，憑照片回店並出示不限金額消費發票，即可抽最新iPhone 17。

周年慶前，新光三越DIAMOND TOWERS迎來BOUCHERON正式進駐，Burberry推出DIAMOND TOWERS期間限定獨家、舒華倫敦時裝周同款「皂白色小型B Clip信差包」、DIOR 2026早春度假系列、FENDI、Chloé以及FRED珠寶等精品新貨都可以趁周年慶回饋入手。首七日(11/6-11/12)skmpay獨享名品單筆刷1萬送萬點，購買指定名品搭配指定銀行消費最高享13.5%回饋。

除了精品，新光三越DIAMOND TOWERS也集結香氛、美妝、潮流三大特色，秋冬質感香氛、蠟燭、擴香，或是最新上市的耶誕彩妝，這裡都有品味之選。潮流品牌也聯手端出優惠，Maison Kitsuné藍狐狸頭LOGO休閒襯衫原價7,900，6折特價4,740元；NEW BALANCE 574中性休閒鞋5.6折特價1,650元；agnès b. 立體LOGO兩用包也有5.9折優惠。

美麗市場超市周年慶首日(11/6)端出「8房長野麝香葡萄」限量150組買一送一(原價1,398元、特價699元)。首八日每日兩物精選商品優惠：包括「日本A5和牛宮崎牛雪花肉片120g」、「英國Snowdonia風味切達起司200g」買一送二、「日本長野妃紅提葡萄」下殺6折，「宮崎和牛紐約客」、「宮崎和牛肋眼」、「澳洲穀飼牛舌」等頂級肉品也推出超值優惠價，以及破百項人氣商品買一送一。