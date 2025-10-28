快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶11月6日開跑 美麗市場破百項商品買一送一

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將於11月6日至11月23日開場。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將於11月6日至11月23日開場。圖／新光三越提供

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將於11月6日至11月23日開場，為了與會員同歡，首四日(11/6-11/9)推出4款限量排隊美食，會員只要出示App即可免費領取，還有10款人氣美食扣點即可入手。美麗市場超市推出最划算的買一送一，首8日還有每日兩物精選商品優惠。

今年首波上場的周年慶，受到天氣炎熱影響秋冬服飾買氣催不上去，直至最近好不容易終於有冷的感覺，加上普發萬元政策的兩大利多，對百貨來說都是好消息，除了周年慶自身優惠，百貨也將針對普發萬元推出主題回饋。

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶首14日（11/6-11/19)化妝品享單筆2,000元送2,000點、全館累計滿5,000元送5,000點，首七日日(11/6-11/12) skm pay限定名品、大家電、法雅客單筆刷1萬送萬點，同步結合11大指定銀行滿額回饋。針對高客單再加碼，首四日單卡累計滿80萬元送「iPhone 17（256G）」；金卡會員獨享累計滿60萬元送 「iPad Air 13吋（128G Wi-Fi版）」，多重回饋齊發。此外，今年特別推出「快閃梗圖」新光三越會員只要拍下快閃畫面，憑照片回店並出示不限金額消費發票，即可抽最新iPhone 17。

周年慶前，新光三越DIAMOND TOWERS迎來BOUCHERON正式進駐，Burberry推出DIAMOND TOWERS期間限定獨家、舒華倫敦時裝周同款「皂白色小型B Clip信差包」、DIOR 2026早春度假系列、FENDI、Chloé以及FRED珠寶等精品新貨都可以趁周年慶回饋入手。首七日(11/6-11/12)skmpay獨享名品單筆刷1萬送萬點，購買指定名品搭配指定銀行消費最高享13.5%回饋。

除了精品，新光三越DIAMOND TOWERS也集結香氛、美妝、潮流三大特色，秋冬質感香氛、蠟燭、擴香，或是最新上市的耶誕彩妝，這裡都有品味之選。潮流品牌也聯手端出優惠，Maison Kitsuné藍狐狸頭LOGO休閒襯衫原價7,900，6折特價4,740元；NEW BALANCE 574中性休閒鞋5.6折特價1,650元；agnès b. 立體LOGO兩用包也有5.9折優惠。

美麗市場超市周年慶首日(11/6)端出「8房長野麝香葡萄」限量150組買一送一(原價1,398元、特價699元)。首八日每日兩物精選商品優惠：包括「日本A5和牛宮崎牛雪花肉片120g」、「英國Snowdonia風味切達起司200g」買一送二、「日本長野妃紅提葡萄」下殺6折，「宮崎和牛紐約客」、「宮崎和牛肋眼」、「澳洲穀飼牛舌」等頂級肉品也推出超值優惠價，以及破百項人氣商品買一送一。

新光三越DIAMOND TOWERS一館迪奧2025聖誕倒數月曆。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS一館迪奧2025聖誕倒數月曆。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS一館CHLOÉ PADDINGTON石榴紅鎖頭包，89,900元。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS一館CHLOÉ PADDINGTON石榴紅鎖頭包，89,900元。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS一館Burberry皂白色小型B Clip信差包，89,000元。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS一館Burberry皂白色小型B Clip信差包，89,000元。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS New Balance 574中性休閒鞋原價2,980元，特價1,650元。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS New Balance 574中性休閒鞋原價2,980元，特價1,650元。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS一館LOEWE聖木香氛蠟燭610g，8,950元。圖／新光三越提供
新光三越DIAMOND TOWERS一館LOEWE聖木香氛蠟燭610g，8,950元。圖／新光三越提供

周年慶 新光三越

延伸閱讀

多人吃完上吐下瀉！牛喜壽喜燒南西館暫停營業 新光三越也發聲說話了

新光三越天母店周年慶10月23日開跑 首推點數兌換10家餐廳美食券

統一延長百貨周年慶

新光三越店王店后首度聯手周年慶有多猛？首日32萬人次血拼業績創新高

相關新聞

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶11月6日開跑 美麗市場破百項商品買一送一

新光三越DIAMOND TOWERS周年慶將於11月6日至11月23日開場，為了與會員同歡，首四日(11/6-11/9)...

法國最佳工匠MOF、潘納朵尼大師接力來台！星忱甜點打造夢幻聖誕組合

隨著聖誕節將至，台北「Brillante pâtisserie 星忱甜點」本季邀請「2023年法國最佳工匠 MOF」Pi...

虎航2026年桌曆樣式曝光 只送不賣2方式限量贈送

台灣虎航今公布2026年桌曆樣式，今年由台灣虎航各單位員工擔任桌曆主角，搭配台灣虎航豐富航點的旅遊特色作為背景。

首爾連鎖「江南麵屋･韓定食」 台灣首店落腳新濱町海洋廚房

正宗韓味抵台。首爾連鎖「江南麵屋･韓定食」台灣首店，28日落腳高雄新濱町海洋廚房，原汁原味重現韓國家常味。

湯唯、檀健次兩大代言人首同框De Beers寧波展鑽石 白鹿、曾舜晞也來啦

以鑽石聞名的英倫珠寶品牌De Beers，日前於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展，共展出逾130件珠...

蕭邦以三款獨家限量L.U.C跳時表 致敬日本傳統文化與禪思

蕭邦（CHOPARD）推出三款以日本文化符號為靈感的獨家限量版L.U.C Quattro Spirit大明火法郎腕表：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。