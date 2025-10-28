快訊

法國最佳工匠MOF、潘納朵尼大師接力來台！星忱甜點打造夢幻聖誕組合

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Massimiliano Liberatore以擅長製作「潘納朵尼」著稱。圖／星忱甜點提供
Massimiliano Liberatore以擅長製作「潘納朵尼」著稱。圖／星忱甜點提供

隨著聖誕節將至，台北「Brillante pâtisserie 星忱甜點」本季邀請「2023年法國最佳工匠 MOF」Pierre-Henri Roullard，以及「潘納朵尼世界指標大師」 Massimiliano Liberatore陸續登台，攜手星忱甜點主廚陳星緯，共同推出多種口味的潘納朵尼，還有潘多洛、樹幹麵包、國王派等特色點心，讓台灣的民眾也能享受零時差的職人手藝。

將於11月3日抵台的Pierre-Henri Roullard曾在2023年由法國總統馬克宏親自授予「法國最佳工匠MOF」的殊榮，擅長將法式甜點與現代設計元素結合，創造出既具視覺衝擊又富有層次感的作品。2024年青年甜點世界盃也以法國隊隊長身份帶領團隊獲得冠軍。至於星忱甜點主廚陳星緯則甫在「世界潘納朵尼大賽」法國選拔賽中，於巧克力潘納朵尼品項中奪得亞軍。

Pierre-Henri Roullard將會製作兩款台灣限定的聖誕節蛋糕，以及法國聖誕節必備的「樹幹麵包」（Bûche de Noël）。此外，還有在法國主顯節必吃的「國王派」。同時Pierre也將與陳星緯聯手製作多款塔類點心以及法式蛋糕，帶來滿滿的聖誕佳節氣息。

預計11月28日抵台的Massimiliano Liberatore擁有「潘納朵尼世界指標大師」之稱，擅長義大利傳統發酵工法，以製作「潘納朵尼」和「潘多洛」在國際烘焙界中打響名號。作為義大利最具代表性的聖誕麵包，Massimiliano 將會在台製作擁有純正義式血統的「潘納朵尼」。除了經典的酒漬果乾以及巧克力，還將有開心果口味以及「鹹的潘納朵尼」，呈現全新的驚喜食感。同時Massimiliano並製作另款義式聖誕麵包「潘多洛」，為饕客打造出聖誕限定的義式情調。

Pierre-Henri Roul預計將於11月3日11:00～15:00於星忱甜點駐店，Massimiliano Liberatore 則於11月28日11:00～15:00駐店。本次合作推出的品項，預計會販售至2026年1月底。

Massimiliano Liberatore將會來台製作被譽為黃金麵包的「潘多洛(Pandoro)」。圖／星忱甜點提供
Massimiliano Liberatore將會來台製作被譽為黃金麵包的「潘多洛(Pandoro)」。圖／星忱甜點提供
曾獲得2023年法國最佳工匠 MOF的Pierre-Henri Roullard，將於11月3日快閃星忱甜點。圖／星忱甜點提供
曾獲得2023年法國最佳工匠 MOF的Pierre-Henri Roullard，將於11月3日快閃星忱甜點。圖／星忱甜點提供
Pierre-Henri Roullard 擅長將法式甜點與現代設計元素，「覆盆子長條」為招牌指標之一。圖／星忱甜點提供
Pierre-Henri Roullard 擅長將法式甜點與現代設計元素，「覆盆子長條」為招牌指標之一。圖／星忱甜點提供
被譽為「潘納朵尼世界指標大師」的Massimiliano Liberatore，將於11月28日現身星忱甜點。圖／星忱甜點提供
被譽為「潘納朵尼世界指標大師」的Massimiliano Liberatore，將於11月28日現身星忱甜點。圖／星忱甜點提供

法國 甜點 麵包

