虎航2026年桌曆樣式曝光 只送不賣2方式限量贈送

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航今公布2026年桌曆樣式，今年由台灣虎航各單位員工擔任桌曆主角，搭配台灣虎航豐富航點的旅遊特色作為背景。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今公布2026年桌曆樣式，今年由台灣虎航各單位員工擔任桌曆主角，搭配台灣虎航豐富航點的旅遊特色作為背景。

虎航表示，今年邁入開航11周年，為此今年桌曆由最能代表台灣虎航精神的各單位員工擔任桌曆主角，搭配台灣虎航豐富航點的旅遊特色作為背景，盼讓旅客度過2026年的每一天。

虎航指出，2026年桌曆每個畫面都結合台虎員工的笑容與航點特色的迷人風光，例如1月主角為擁有甜美笑容的客艙組員，並以最指標性的東京晴空塔為背景；2月為運務員工與虎將，在福島縣豬苗代花草園，拍攝如夢似幻的浪漫畫面；5月則由機師與運務現身於日本最大規模的鳥取沙丘。

為落實企業永續發展，虎航也將環保理念融入製作過程中，選用對環境衝擊較低的大豆油墨進行印刷，用紙也持續取得森林管理委員會FSC認證，實踐對地球環境友善的承諾，彰顯台灣虎航致力為環保盡的一份心意。

虎航表示，為回饋廣大虎迷的支持，2026年台灣虎航桌曆只送不賣，且將透過2種方式限量進行贈送。11月即將登場的「ITF台北國際旅展」，2026年的桌曆將作為台灣虎航於「ITF台北國際旅展」期間的成交禮；另旅客也可在指定期間搭乘台灣虎航航班時，於機內購買免稅商品達指定金額門檻，即有機會作為滿額禮將這份限定桌曆帶回家珍藏。

