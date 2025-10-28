首爾連鎖「江南麵屋･韓定食」 台灣首店落腳新濱町海洋廚房

正宗韓味抵台。首爾連鎖「江南麵屋･韓定食」台灣首店，28日落腳高雄新濱町海洋廚房，原汁原味重現韓國家常味。

「江南麵屋･韓定食」品牌創辦人李旼奎（이민규）是韓國餐飲界備受矚目的年輕總裁，年僅三十出頭就經營超過數十家連鎖餐廳。熱愛料理的他，對味道有著近乎執著的敏銳感。

「江南麵屋」的誕生，來自他對母親手藝的記憶，那碗媽媽親手做的炸醬麵。對他而言，那是放學後的慰藉、家人團聚的象徵，也是屬於家的味道。如今，他把這份記憶化為品牌靈魂，帶著正宗的韓式家常味來到台灣。

江南麵屋的招牌炸醬麵採用傳統韓式做法，以黑豆醬為基底，加入洋蔥、五花肉與蔬菜，以小火長時間拌炒出濃厚的香氣與自然甜味。醬料煮好後再與手工麵條拌勻，黑亮濃稠的醬汁裹滿每一條麵，鹹香中帶著溫潤的甜，這是每個韓國人從小吃到大的味道，也是外國人最容易愛上的韓式靈魂料理。

除了炸醬麵，江南麵屋･韓定食也同步推出多款韓國人日常餐桌上的料理：以海味高湯熬煮、湯頭鮮香濃郁的「江南海鮮麵」，高溫炙烤鎖住肉香與鮮味的「安山五色燒肉釜飯定食」，以及口感清爽、酸辣平衡的「韓式冷拌麵」。所有主要食材皆從韓國進口，為了保留原汁原味，調味料、辣醬、泡菜、豆腐甚至麵條都堅持以韓國當地製法製作。

李旼奎說，想讓台灣人吃到真正的韓國味，也讓在台的韓國人能找到家的味道。特別選擇高雄的新濱町開設首店，是因為這裡有陽光、有海、有生活的節奏，讓他聯想到小時候家鄉的海邊風景。站在鼓山渡船頭，看著潮汐起落，「這裡有家的氣味。」