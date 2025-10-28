湯唯、檀健次兩大代言人首同框De Beers寧波展鑽石 白鹿、曾舜晞也來啦

以鑽石聞名的英倫珠寶品牌De Beers，日前於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展，共展出逾130件珠寶。展覽並揭幕Essence of Nature 高級珠寶系列第二篇章的作品。日前才剛官宣為品牌代言人的女星湯唯、品牌代言人檀健次、品牌大使白鹿、品牌大使曾舜晞、品牌摯友田嘉瑞及游泳奧運冠軍張雨霏出席此次寧波Essence of Nature高級珠寶展。

高級珠寶展以林木縈繞的空間，呈現Essence of Nature高級珠寶系列第二篇章的四大套組，設計延續對樹木壯麗之美的禮讚、以及對品牌四大礦區的崇高致敬。Camelthorn Resilience套組以極簡線條勾勒米比亞沙漠駱駝刺樹枝幹的生命力，Baobab Magnitude套組以手工雕刻黑玉與反向鑲嵌鑽石致敬波札那「生命之樹」猴麵包樹，Jacaranda Bloom套組結合大明火琺瑯工藝刻畫南非藍花楹樹，Maple Colours套組則以多重金屬材質與暖色調彩鑽禮讚加拿大楓樹。