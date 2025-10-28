湯唯、檀健次兩大代言人首同框De Beers寧波展鑽石 白鹿、曾舜晞也來啦

快訊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers品牌代言人湯唯於寧波出席Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人湯唯於寧波出席Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供

以鑽石聞名的英倫珠寶品牌De Beers，日前於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展，共展出逾130件珠寶。展覽並揭幕Essence of Nature 高級珠寶系列第二篇章的作品。日前才剛官宣為品牌代言人的女星湯唯、品牌代言人檀健次、品牌大使白鹿、品牌大使曾舜晞、品牌摯友田嘉瑞及游泳奧運冠軍張雨霏出席此次寧波Essence of Nature高級珠寶展。

高級珠寶展以林木縈繞的空間，呈現Essence of Nature高級珠寶系列第二篇章的四大套組，設計延續對樹木壯麗之美的禮讚、以及對品牌四大礦區的崇高致敬。Camelthorn Resilience套組以極簡線條勾勒米比亞沙漠駱駝刺樹枝幹的生命力，Baobab Magnitude套組以手工雕刻黑玉與反向鑲嵌鑽石致敬波札那「生命之樹」猴麵包樹，Jacaranda Bloom套組結合大明火琺瑯工藝刻畫南非藍花楹樹，Maple Colours套組則以多重金屬材質與暖色調彩鑽禮讚加拿大楓樹。

De Beers寧波Essence of Nature高級珠寶展，展出作品之一Jacaranda Bloom套組。圖／De Beers提供
De Beers寧波Essence of Nature高級珠寶展，展出作品之一Jacaranda Bloom套組。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次於寧波出席Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次於寧波出席Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers寧波Essence of Nature高級珠寶展，展出作品之一Camelthorn Resilience套組。圖／De Beers提供
De Beers寧波Essence of Nature高級珠寶展，展出作品之一Camelthorn Resilience套組。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人湯唯於寧波出席Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人湯唯於寧波出席Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
（左一、左二）品牌摯友田嘉瑞、品牌大使白鹿、（中間）De Beers品牌代言人檀健次、湯唯、（右一、右二）游泳奧運冠軍張雨霏、品牌大使曾舜晞。圖／De Beers提供
（左一、左二）品牌摯友田嘉瑞、品牌大使白鹿、（中間）De Beers品牌代言人檀健次、湯唯、（右一、右二）游泳奧運冠軍張雨霏、品牌大使曾舜晞。圖／De Beers提供
De Beers於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次於寧波出席Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers品牌代言人檀健次於寧波出席Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展。圖／De Beers提供
De Beers寧波Essence of Nature高級珠寶展，展出作品之一Maple Colours套組。圖／De Beers提供
De Beers寧波Essence of Nature高級珠寶展，展出作品之一Maple Colours套組。圖／De Beers提供
De Beers寧波Essence of Nature高級珠寶展，展出作品之一Baobab Magnitude套組。圖／De Beers提供
De Beers寧波Essence of Nature高級珠寶展，展出作品之一Baobab Magnitude套組。圖／De Beers提供

