蕭邦以三款獨家限量L.U.C跳時表 致敬日本傳統文化與禪思

蕭邦（CHOPARD）推出三款以日本文化符號為靈感的獨家限量版L.U.C Quattro Spirit大明火法郎腕表：「圓相」、L.U.C Quattro Spirit「武士永曜」及L.U.C Quattro Spirit「冥想達摩」。三枚腕表均以符合倫理道德的金質鑄造、搭載標誌性的L.U.C 98.06-L跳時機芯，配備蕭邦獨有的Quattro®四發條盒技術，提供長達八日的動力，在需要大量動力的跳時機械機芯中，堪稱鳳毛麟角的典範。

蕭邦聯合總裁卡爾弗雷德里克舍費爾（Karl-Friedrich Scheufele）視日本為第二故鄉，並深深為將日常器物昇華至藝術品層次的文化著迷，由衷尊敬對日本匠人一絲不苟的工藝、敏銳的美學觸覺，以及在追求完美過程中所展現的謙遜態度。事實上，在他的帶領之下，L.U.C系列的製表理念也遵循這種尊崇傳統、昇華細節的哲學，體現嚴謹、真誠且富有人文溫度的製表視野。

系列三款腕表均採用大明火琺瑯燒製而成的表盤，是一門自十七世紀沿用至今的古老裝飾技術，工匠需將二氧化矽與研磨後的氧化物混合，形成彩色粉末，再溶於水中，然後細膩地逐層塗覆於表盤之上。每塗覆一層，就需在極為精準的把控下再度置於高溫窯中燒製；每一次窯燒，都對最終成品的整體平衡構成攸關成敗的考驗。

自日本文化的經典符號表盤圖案由卡爾弗雷德里克舍費爾親自挑選，以金或鉑金點綴的黑色琺瑯表盤。「圓相」表盤圖案刻畫的是在冥想與全然專注的狀態下，一氣呵成的標誌性圓環，在虛與實的平衡之間闡釋了當下一刻之美，以及對不完美之美的坦然接納。「武士永曜」上破損的軍扇，靈感來自日本軍事史中一個充滿力量的象徵：既暗喻生命之脆弱，亦象徵面對逆境的堅韌。「冥想達摩」的靈感來自朝臣兼畫家近衛信尹的標誌性作品，以無臂無腿的圓潤輪廓，向達摩的靜定力量與收放自如的藝術致敬。