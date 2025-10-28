快訊

雙11購物潮！小米智慧家電5折起再抽顯示器 PS5主機系列現省3200元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
小米雙11活動期間，每日將海量放送折價券，更有111元與1,111元現金券限量開搶，讓米粉以檔期最優惠價格入手明星商品，還能一次帶走指定加贈好禮。圖／小米台灣提供
小米雙11活動期間，每日將海量放送折價券，更有111元與1,111元現金券限量開搶，讓米粉以檔期最優惠價格入手明星商品，還能一次帶走指定加贈好禮。圖／小米台灣提供

雙11檔期搭上普發1萬風潮，正是入手智慧家電、娛樂主機的最佳時機。「小米雙11」將於10月31日至11月17日盛大登場，小米特別推出「萬元選物攻略」，精選多款智慧家電與人氣商品，讓消費者輕鬆升級居家生活。活動期間全館優惠最低5折起，並祭出獨家優惠券、疊加折扣與抽獎活動。凡於小米商城mi.com單筆消費滿1,111元，即可參加抽獎，有機會將Xiaomi智慧顯示器A Pro 2026 43型QLED等超值好禮帶回家。

活動期間每日於活動頁面將釋出AIoT 9.5折券、150元與300元手機平板專用券，以及限量111元與1,111元現金券。即日起至10月30日23:59前，購買指定商品並預付1,111元訂金，於11月3日前完成尾款支付，訂金將膨脹最高可抵2,000元。小米之家同步推出滿額贈活動，消費滿999元贈Xiaomi手機掛繩，9,999元贈Xiaomi時尚雙肩包。購買指定POCO機種再享超商卡回饋，最高可得500元。

小米雙11亦帶來多款新品，包括首次登台的米家智慧淨水器N800G，具母嬰級淨水認證與3年長效RO濾芯，可即時監測水質並透過米家App查看濾芯狀態；另推出高性價比POCO C85新機，配備6.9吋螢幕與6000mAh大電量，滿足多元使用需求。

此外，小米將於11月6日至11日於台北SOGO忠孝館舉辦雙11實體活動，現場結合智慧生態體驗與蝦皮旗艦店聯合優惠，可掃碼領取線上商城優惠，前100位持消費憑證登記可兌換小米周邊禮。

除了智慧家電，還沒入手PlayStation 5的玩家，這次不能再錯過將於10月31日至11月13日登場的「PlayStation雙11狂歡購」。PS5主機系列現省3,200元，PlayStation Portal折600元，DualSense無線控制器折300元，PULSE Explore無線耳機折900元，多款PS5熱門遊戲如《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》、《宇宙機器人》、《Marvel's Spider-Man 2》與《劍星》同步特價。

玩家現在入手PS5，不僅可暢玩《Monster Hunter Wilds》、《羊蹄山戰鬼》、《戰地風雲6》等2025年暢銷強檔大作，還能在第一時間體驗《Resident Evil Requiem》、《MARVEL Tōkon: Fighting Souls》與《Marvel’s Wolverine》等即將推出的話題新作。

PlayStation雙11狂歡購將自10月31日展開，PlayStation 5主機現省3,200元。圖／SIET提供
PlayStation雙11狂歡購將自10月31日展開，PlayStation 5主機現省3,200元。圖／SIET提供
小米宣布「小米雙11」將於10月31日至11月17日盛大開跑，活動期間優惠最低5折起。圖／小米台灣提供
小米宣布「小米雙11」將於10月31日至11月17日盛大開跑，活動期間優惠最低5折起。圖／小米台灣提供
首次在台灣市場推出的米家智慧淨水器N800G，通過母嬰級淨水認證，以簡約設計融入各式居家空間。圖／小米台灣提供
首次在台灣市場推出的米家智慧淨水器N800G，通過母嬰級淨水認證，以簡約設計融入各式居家空間。圖／小米台灣提供
全新登台的POCO C85升級搭載6000mAh大電量電池，無論追劇、遊戲或外出一整天都能持續使用，搭配33W快速充電技術，能迅速回充，讓生活節奏不中斷。圖／小米台灣提供
全新登台的POCO C85升級搭載6000mAh大電量電池，無論追劇、遊戲或外出一整天都能持續使用，搭配33W快速充電技術，能迅速回充，讓生活節奏不中斷。圖／小米台灣提供

相關新聞

虎航2026年桌曆樣式曝光 只送不賣2方式限量贈送

台灣虎航今公布2026年桌曆樣式，今年由台灣虎航各單位員工擔任桌曆主角，搭配台灣虎航豐富航點的旅遊特色作為背景。

首爾連鎖「江南麵屋･韓定食」 台灣首店落腳新濱町海洋廚房

正宗韓味抵台。首爾連鎖「江南麵屋･韓定食」台灣首店，28日落腳高雄新濱町海洋廚房，原汁原味重現韓國家常味。

湯唯、檀健次兩大代言人首同框De Beers寧波展鑽石 白鹿、曾舜晞也來啦

以鑽石聞名的英倫珠寶品牌De Beers，日前於寧波舉辦Essence of Nature高級珠寶展，共展出逾130件珠...

蕭邦以三款獨家限量L.U.C跳時表 致敬日本傳統文化與禪思

蕭邦（CHOPARD）推出三款以日本文化符號為靈感的獨家限量版L.U.C Quattro Spirit大明火法郎腕表：「...

雙11購物潮！小米智慧家電5折起再抽顯示器 PS5主機系列現省3200元

雙11檔期搭上普發1萬風潮，正是入手智慧家電、娛樂主機的最佳時機。「小米雙11」將於10月31日至11月17日盛大登場，...

賣了35年！必勝客「2款招牌口味」宣告退場 27cm手工義式薄比薩上桌

必勝客近日於社群發布「人事異動」，透露將有兩名資深員工即將離職，引起網友們的熱烈討論。必勝客也於10月28日公佈，表示上...

