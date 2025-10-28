快訊

賣了35年！必勝客「2款招牌口味」宣告退場 27cm手工義式薄比薩上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
上市近20年的「韓式燒肉泡菜比薩」改升級為「韓式泡菜豬五花比薩」。圖／必勝客提供
上市近20年的「韓式燒肉泡菜比薩」改升級為「韓式泡菜豬五花比薩」。圖／必勝客提供

必勝客近日於社群發布「人事異動」，透露將有兩名資深員工即將離職，引起網友們的熱烈討論。必勝客也於10月28日公佈，表示上市近20年「韓式泡菜燒肉比薩」退出市場，改升級為「韓式泡菜豬五花比薩」，使用厚切嫩烤豬五花，以韓國直送烤肉醬醃製入味，搭配泡菜，交織出微酸微辣的道地韓味。另外上市35年的「海鮮比薩」用料升級，使用帆立貝、鮮蝦、蛤蜊、海味蟹味絲等配料，搭配義式比薩紅醬與香濃起司，升級成為新品「經典海鮮四重奏」。

兩款升級版比薩，將率先於六都50間門市獨家開賣，自即日起至11月24日期間販售（或售完為止），大比薩770元起，小比薩520元起，個人比薩125元起。「韓式泡菜豬五花」外帶單點嚐鮮價395元 ，「經典海鮮四重奏」外帶單點嚐鮮價390元。

除此之外，必勝客也推出個人「手工義式薄比薩」，選用高級酵母菌，麵糰經長時間低溫發酵後手工拉製現烤，呈現外層香脆、內層鬆軟的口感，並為長度達27公分的橢圓造型，並且餡料全面加量50%，共有「五重起司蒜香雞」、「韓式雙醬雪花牛」兩種口味。即日起至11月10日，嚐鮮優惠價149元，加80元即可升級享用「XL豪華個人套餐」，包含兩款副食與一瓶飲料。

除了必勝客的「人事異動」之外，「達美樂」則是宣告家有喜事有喜！表示「我們家的小寶貝(們?) ~ 預產期就在 11 月 3 日！水象星座寶寶（天蠍座）。達美樂大家庭即將迎來掌上明珠(或天之驕子?) ~ 全台達美樂門市準備好一起慶祝這場幸福的誕生！」藉此預告新產品即將上市，同時推出「3個大披薩799元 」慶祝優惠。

上市35年的「海鮮比薩」退場，升級為新品「經典海鮮四重奏」。圖／必勝客提供
上市35年的「海鮮比薩」退場，升級為新品「經典海鮮四重奏」。圖／必勝客提供
必勝客推出「手工義式薄比薩」，共有「五重起司蒜香雞」、「韓式雙醬雪花牛」兩種口。圖／必勝客提供
必勝客推出「手工義式薄比薩」，共有「五重起司蒜香雞」、「韓式雙醬雪花牛」兩種口。圖／必勝客提供
達美樂預告「家有喜事」，預計將於11月3日公佈。圖／擷取自達美樂官網
達美樂預告「家有喜事」，預計將於11月3日公佈。圖／擷取自達美樂官網

