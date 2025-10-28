快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

聽新聞
0:00 / 0:00

台日兩大地瓜公司首跨國合作 「紅天使烤地瓜」進軍台灣

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
日本紅天使地瓜透過「日本優質原料＋台灣製造技術」的模式，進軍台灣市場。記者吳淑玲／攝影
日本紅天使地瓜透過「日本優質原料＋台灣製造技術」的模式，進軍台灣市場。記者吳淑玲／攝影

台灣地瓜領導品牌「瓜瓜園」與日本知名地瓜企業「Calbee KAITSUKA Sweet Potato Inc.」首度跨國合作，推出聯名商品「紅天使烤地瓜」，進軍台灣市場，在全台1235家全聯福利中心門市銷售，今天雙方簽署合作計畫，成為台日地瓜產業合作的重要里程碑。

位於日本茨城縣的Calbee KAITSUKA成立58年，是當地最大烤地瓜品牌之一。此次聯名結合台灣地瓜多元加工技術與日本嚴謹品質管理，推出兼具雙地特色的「紅天使烤地瓜」。該品種在日本為高端地瓜代表，外皮橙紅、口感細緻、甜度均衡，無論烤、蒸或入甜點皆能展現香氣層次。

Calbee KAITSUKA社長安藤國行來台出席聯名慶賀活動，他表示，台灣與日本在地瓜文化上有深厚淵源，雙方對農業技術與品質的堅持相同，這次合作不僅是首次嘗試，更象徵兩國在農業價值鏈上的交流升級。他期待未來雙方能共同開發更多符合亞洲市場口味的新產品。

瓜瓜園總經理邱裕祥表示，這次與Calbee KAITSUKA的合作，透過「日本優質原料＋台灣製造技術」的模式，讓亞洲消費者感受雙方的專業與創新。他指出，瓜瓜園引進日本地瓜品種，嘗試融合台日特色，並鎖定東南亞市場，希望藉由台日企業合作，把「地瓜」推向更廣大的國際舞台。

目前第一個合作系列是「冷凍烤地瓜」，未來會陸續推出更多地瓜應用產品，拓展不同通路。邱裕祥表示，日本烤地瓜的口感與臺灣不同，但臺灣市場逐漸成熟，也出現高端化需求，就像冰淇淋市場有哈根達斯等高級品牌一樣，地瓜也應該朝多元與高品質發展。

邱裕祥表示，瓜瓜園將持續推廣台灣地瓜，同時引進國外高品質品種，讓消費者體驗不同風味的烤地瓜與冰烤番薯。瓜瓜園從2003年擴展海外市場，產品在日、韓、新加坡、印尼、馬來西亞、紐澳、美加甚至歐洲的德國英國和波蘭等，以烤地瓜、薯條及地瓜球為商品為主力，年營業額逾億元。

日本紅天使地瓜透過「日本優質原料＋台灣製造技術」的模式，進軍台灣市場。記者吳淑玲／攝影
日本紅天使地瓜透過「日本優質原料＋台灣製造技術」的模式，進軍台灣市場。記者吳淑玲／攝影
瓜瓜園總經理邱裕祥（左）與日本Calbee KAITSUKA社長安藤國行出席聯名慶賀活動。記者吳淑玲／攝影
瓜瓜園總經理邱裕祥（左）與日本Calbee KAITSUKA社長安藤國行出席聯名慶賀活動。記者吳淑玲／攝影
瓜瓜園總經理邱裕祥（左）與日本Calbee KAITSUKA社長安藤國行出席聯名慶賀活動。記者吳淑玲／攝影
瓜瓜園總經理邱裕祥（左）與日本Calbee KAITSUKA社長安藤國行出席聯名慶賀活動。記者吳淑玲／攝影
瓜瓜園總經理邱裕祥（左）與日本Calbee KAITSUKA社長安藤國行出席聯名慶賀活動。記者吳淑玲／攝影
瓜瓜園總經理邱裕祥（左）與日本Calbee KAITSUKA社長安藤國行出席聯名慶賀活動。記者吳淑玲／攝影

地瓜 日本 Calbee

延伸閱讀

日本女高中生擠爆霞海城隍廟 全網笑翻：月老也有海外業務

日本擬採購福特皮卡「討好」 川普喊讚 分析指不實際

簽關稅稀土文件共創新黃金時代 川普會高市重點一覽

日本數十家企業高層今晚東京聚會 親向川普「輸誠」

相關新聞

賣了35年！必勝客「2款招牌口味」宣告退場 27cm手工義式薄比薩上桌

必勝客近日於社群發布「人事異動」，透露將有兩名資深員工即將離職，引起網友們的熱烈討論。必勝客也於10月28日公佈，表示上...

雙11購物潮！小米智慧家電5折起再抽顯示器 PS5主機系列現省3200元

雙11檔期搭上普發1萬風潮，正是入手智慧家電、娛樂主機的最佳時機。「小米雙11」將於10月31日至11月17日盛大登場，...

看準全民普發現金商機 大江購物中心加碼「萬元放大術」

看準全民普發現金一萬元即將入帳，大江購物中心預期將有助於帶動消費力道，特別於11月5至30日推出「萬元放大術」及美食周年...

睽違10年蜷川實花大展再度登台！海外最大規模光影藝術體驗展覽明年1月台北華山開幕

蜷川實花全新進化！海外最大規模展出《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》光影藝術體驗特展明年1月海外首站台北華山盛大開幕！

台日兩大地瓜公司首跨國合作 「紅天使烤地瓜」進軍台灣

台灣地瓜領導品牌「瓜瓜園」與日本知名地瓜企業「Calbee KAITSUKA Sweet Potato Inc.」首度跨...

太夢幻了！LV竟出帳篷和寵物床 獻給自由穿梭周末的時髦戶外生活冒險家

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026早春男裝系列從英國鄉村的自然風光汲取靈感，透過精湛的手工技藝，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。