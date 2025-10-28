台日兩大地瓜公司首跨國合作 「紅天使烤地瓜」進軍台灣

台灣地瓜領導品牌「瓜瓜園」與日本知名地瓜企業「Calbee KAITSUKA Sweet Potato Inc.」首度跨國合作，推出聯名商品「紅天使烤地瓜」，進軍台灣市場，在全台1235家全聯福利中心門市銷售，今天雙方簽署合作計畫，成為台日地瓜產業合作的重要里程碑。

位於日本茨城縣的Calbee KAITSUKA成立58年，是當地最大烤地瓜品牌之一。此次聯名結合台灣地瓜多元加工技術與日本嚴謹品質管理，推出兼具雙地特色的「紅天使烤地瓜」。該品種在日本為高端地瓜代表，外皮橙紅、口感細緻、甜度均衡，無論烤、蒸或入甜點皆能展現香氣層次。

Calbee KAITSUKA社長安藤國行來台出席聯名慶賀活動，他表示，台灣與日本在地瓜文化上有深厚淵源，雙方對農業技術與品質的堅持相同，這次合作不僅是首次嘗試，更象徵兩國在農業價值鏈上的交流升級。他期待未來雙方能共同開發更多符合亞洲市場口味的新產品。

瓜瓜園總經理邱裕祥表示，這次與Calbee KAITSUKA的合作，透過「日本優質原料＋台灣製造技術」的模式，讓亞洲消費者感受雙方的專業與創新。他指出，瓜瓜園引進日本地瓜品種，嘗試融合台日特色，並鎖定東南亞市場，希望藉由台日企業合作，把「地瓜」推向更廣大的國際舞台。

目前第一個合作系列是「冷凍烤地瓜」，未來會陸續推出更多地瓜應用產品，拓展不同通路。邱裕祥表示，日本烤地瓜的口感與臺灣不同，但臺灣市場逐漸成熟，也出現高端化需求，就像冰淇淋市場有哈根達斯等高級品牌一樣，地瓜也應該朝多元與高品質發展。

邱裕祥表示，瓜瓜園將持續推廣台灣地瓜，同時引進國外高品質品種，讓消費者體驗不同風味的烤地瓜與冰烤番薯。瓜瓜園從2003年擴展海外市場，產品在日、韓、新加坡、印尼、馬來西亞、紐澳、美加甚至歐洲的德國英國和波蘭等，以烤地瓜、薯條及地瓜球為商品為主力，年營業額逾億元。