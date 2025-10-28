看好普發萬元商機 icash Pay祭雙重優惠…綁uniopen聯名卡最高10%回饋

為響應政府普發現金政策，愛金卡公司旗下品牌icash Pay推出「全民回饋季」雙重優惠年終大加碼，自11月1日起直至年底，為期兩個月，icash Pay綁定中國信託 uniopen聯名卡於全台7-ELEVEN門市消費或使用uniopen聯名卡icash2.0自動加值服務皆享最高10%OPENPOINT點數回饋。此外，icash Pay擴大休閒娛樂業態通路版圖，宣布11月將與KTV領導品牌「錢櫃」攜手合作，並祭出10%點數優惠與民眾同樂。

愛金卡公司看好普發萬元將帶動民生消費商機，搶先推出「全民回饋季」雙重優惠，賺得的OPENPOINT點數回饋還可以直接折抵下一筆消費或帳單，1點可折抵1元，第一重：icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡於7-ELEVEN實體門市消費，不論新舊用戶同享，筆筆加碼回饋3%OPENPOINT點數，每戶每月上限100點，活動總回饋上限高達1,500萬點。可再搭配uniopen聯名卡於統一企業集團通路踩點優惠最高回饋7%，疊加後最高享筆筆10%點數回饋，全面搶攻年底普發現金消費熱潮。

第二重：icash Pay特別針對uniopen聯名卡之icash2.0自動加值，推出加贈10%點數回饋活動。自11月1日起至12月31日，icash Pay用戶只要於愛金卡官網完成活動登錄，並以uniopen聯名卡之icash2.0自動加值，即可獲得10%OPENPOINT點數回饋，每戶每月回饋上限50點，活動總回饋上限300萬點，讓用戶在日常通勤與購物加值時，即可輕鬆累積點數。