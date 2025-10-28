太夢幻了！LV竟出帳篷和寵物床 獻給自由穿梭周末的時髦戶外生活冒險家

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）2026早春男裝系列從英國鄉村的自然風光汲取靈感，透過精湛的手工技藝，將經典優雅與冒險精神完美融合。一系列皮件、硬箱等夢幻奢華藏品更以全新紋理和令人聯想到苔蘚灌木叢的淡雅迷彩色調，為標誌設計注入全新活力，五大迷人設計無疑是熱愛探險的時髦人是不可或缺的必備珍藏。

全新Monogram Surplus迷彩圖案，採用特殊的壓花工藝，該材質呈現出錯視效果，營造出編織織物的視覺效果，同時保留了品牌塗層帆布的耐用性和輕盈質感，煥發大自然的氣息。包括Horizon、Christopher MM、Keepall、Nil、Rush Bumbag、Vagabond Hobo、寵物犬出遊後背包等包款均披上此款全新外衫。

而Monogram Surplus迷彩圖案也妝點了本季特別推出的Courrier Lozine 110 Glamping奢華露營裝備硬箱，硬箱箱蓋內側飾有精美的刺繡，內含一個圓錐形的八人帳篷、兩個透氣睡袋、兩張輕量摺疊椅。帳篷由法國專業帳篷製造商CABANON採用優質堅固耐用的素材以精湛的手工縫製而成。

而呼應英國鄉村生活忠誠的夥伴需求，本季也特別推出兩款全新硬箱，包含適合小型和中型犬貓的萌寵床鋪硬箱，以及靈感源自標誌性的Speedy的Speedy造型寵物硬箱，適合貓咪或小型犬臥躺。

鄉間愜意的午後時光也啟發了全新的Monogram Forest圖騰，裝飾可愛的森林動物圖案，共提供經典Monogram、午夜藍色與深秋酒紅色，出現在本季的男士皮件包款上，本季限定彩蛋驚喜則為皮夾內側的「LVERS狐狸」標誌。另有米格魯、狐狸、大丹犬等三款動物造型包。

最後，包含Verso Hobo托特包、誕生100周年的Steamer 30、Steamer變奏款後背包在內的LV Touch男士包款系列，一面採用光滑粒面皮革，另一面則採用同色系絨面革，設計優雅洗鍊。兩面均設有一個口袋，縫製有低調的V字標誌，側面則綴有裝飾性的V形登山扣，上頭鐫刻著Monogram花朵，是一款能輕鬆穿梭休閒與都會的隨身包款。