睽違10年蜷川實花大展再度登台！海外最大規模光影藝術體驗展覽明年1月台北華山開幕

今年初在日本京都爆紅、社群話題不斷的蜷川實花（Mika Ninagawa）最新大展《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》，以夢幻絕美的光影空間吸引超過25萬人次參觀。蜷川實花本人特別在今天（10/28）於個人Instagram宣布，本展海外首站確定登陸台北，於明年1月在華山1914文創園區盛大開幕！這不僅是蜷川實花睽違10年再度於台北舉辦的大型個展，更是她有史以來規模最大的海外展覽。蜷川表示：「很期待能以最新的創作面貌，再次與台灣觀眾見面。」她也透露展覽將結合台北在地元素重新詮釋，邀請觀眾一同進入光與影交織的沉浸式藝術世界。預售優惠單人票400元、雙人票780元，11/6中午12點 udn售票網 搶先開賣。

蜷川美學席捲全日本 海外首站獻給台北

被譽為日本最具代表性的當代藝術家之一，蜷川實花以鮮明奔放的色彩與獨樹一幟的視覺風格聞名國際，她的創作橫跨了攝影、電影、時尚、影像及空間裝置藝術等領域，開創出極具個人特色的「蜷川美學」。今年初在京都舉辦的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，以絕美光影與夢幻花景席捲全日本，短短兩個多月吸引超過25萬名觀眾入場，在社群上引爆熱烈討論，日本藝人及時尚、藝術圈名人爭相造訪，掀起前所未有的轟動。

延續京都展的成功，台北作為全球海外首站，蜷川實花將再度攜手科技藝術團隊EiM（Eternity in a Moment），集結數據科學家、燈光與空間設計師，以「光影藝術」為核心打造全新沉浸體驗。蜷川實花也特別透露展覽將加入台北在地元素，打造台北站獨有的展覽內容，她更以中文向粉絲問候，邀請大家親臨現場「感受光與影、夢境與現實交錯的世界」。

展區《深淵彼岸的夢》，繁花綻放於展場中，蜷川實花以斑斕色彩編織出絢麗花海，令人歎為觀止。（日本京都市京瓷美術館；圖／聯合數位文創提供）

虛擬與現實交錯的沉浸式體驗空間

全新進化的《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》，突破以往平面攝影為主的形式，融合影像作品、立體藝術裝置與EiM革新數位技術，打造出虛實交錯的沉浸式藝術空間。被譽為「色彩魔法師」的蜷川實花堅持以真實拍攝影像創作，不倚賴電腦CG生成視覺，透過鏡頭捕捉城市與自然景致的光影瞬間。

展區《深淵彼岸的夢》，蜷川實花與科技藝術團隊EiM聯手打造，以鏡面構築720度全景式影像，營造無限延伸的視覺幻境。（日本京都市京瓷美術館；圖／聯合數位文創提供）

本次展覽共規劃八大展區，其中《深淵彼岸的夢》以720度無死角影像空間與繁花盛放場景組成，觀眾將從絢麗花海步入鏡面與巨型螢幕交織的世界，櫻花、煙火與大海影像流轉，營造無窮深邃的幻境。

《光之細語，色彩之夢》則由 2,000 條水晶串飾構成的閃耀空間，當觀眾踏入展區時，蝴蝶、花朵、愛心、眼睛及水晶在光線折射下閃爍出無數變幻的色彩。

展區《光之細語，色彩之夢》蜷川實花展精心佈置約 2,000 條水晶串飾，隨著光影律動，宛如進入珠寶盒般迷離世界。（日本京都市京瓷美術館；圖／聯合數位文創提供）

超值預售票開跑，11/6搶先開賣

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》台北站最優惠預售票將於11/6開賣，單人優惠 400 元、雙人優惠 780 元，購票請上udn售票網，更多展覽資訊陸續公布，敬請關注展覽官方社群、掌握最新消息！

《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽資訊

● 展覽地點：華山1914文創園區 東2C、D棟

● 展覽日期：2026.1.17 - 4.19，除夕休館

● 官方 粉絲專頁 、官方 Instagram 、展覽 官方網站

● 售票平台： udn售票網

● 主辦單位：聯合數位文創

● 企劃˙製作：蜷川實花展實行委員會

● 特別贊助：CMC中華汽車 & Mitsubishi Motors

● 特別協贊：BUFFALO Inc. 巴比祿股份有限公司

● 協力：ED1ART、Lucky Star K、TOMIO KOYAMA GALLERY