懶人萬聖變裝法！IG輸入指定貼圖解鎖暗黑模式 在App裡搞鬼也超有戲

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Instagram萬聖節彩蛋驚悚登場，關鍵咒語、驚悚字體解鎖暗黑模式。圖／Meta提供
北部下雨下到厭世，懶得大費周章進行萬聖節變裝、又想要感受節慶氛圍的你，現在還可以把握最後機會，透過App享受創意變裝樂趣。

Instagram推出一系列萬聖節期間限定彩蛋，讓用戶輕鬆打造驚悚又趣味的社群氛圍！限時動態重現經典恐怖字型與特效，並新增蝙蝠、蜘蛛網、南瓜等節慶外框，照片一秒變身萬聖派對風格。只要在便利貼輸入「🎃」、「👻」、「🧙」或關鍵字「Happy Halloween」、「Trick-or-treat」，便利貼即換上橘、綠、紫等暗黑色調，並觸發閃爍南瓜燈動畫，營造萬聖節驚喜氛圍。

除了期間限定驚喜，Instagram近期也推出全新常態功能，使用者可在聊天室中開啟塗鴉模式，與好友即時繪製圖案或拖曳貼圖，為對話增添互動趣味；若想保持畫面整潔，也可長按隱藏塗鴉或刪除貼圖。即使節慶結束，這項功能仍將保留，讓創意與驚喜持續延伸。

玩美移動旗下5款App：玩美彩妝、玩美相機、玩美Video、玩美AI修復與玩美AI繪圖，即日起至11月3日萬聖節期間，聯手推出超過90款AI與AR主題造型、虛擬角色與創作濾鏡，並推出萬聖節限時驚喜優惠，全新萬聖節造型與AI變妝模板，指定方案最高享5折起，一起用AI虛擬變身吸血鬼、喪屍、女巫等萬聖節造型。

玩美系列App用生成式AI打造數位萬聖節新風潮。圖／玩美移動提供
聊天室變身創意舞台，塗鴉、移動貼圖全新功能讓萬聖搗蛋無極限。圖／Meta提供
