慶祝樂天桃猿封王！7-ELEVEN宣布商品限時優惠 網笑：統一是最大贏家

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN祭出「樂天桃猿」奪冠限時優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出「樂天桃猿」奪冠限時優惠。圖／7-ELEVEN提供

中華職棒第36屆總冠軍出爐，由樂天桃猿奪下隊史第8座總冠軍！7-ELEVEN也第一時間在官方粉絲專頁發文慶賀：「恭喜樂天桃猿奪下第8座總冠軍，一起為中華職棒加油！」同時推出全店多項限時優惠活動，包括飲料、泡麵、CITY系列、冰棒「買1送1」、「買2送2」、「加1元多1件」等限時優惠。

貼文更寫到「慶冠軍不只樂天，7-ELEVEN與全民一同『樂』起來」。貼文一出，引來大批網友疑惑走錯棚的留言「統一真的很樂天」、「我全都要賺」、「統一是最大贏家」、「因為樂天打贏統一 所以是替統一打贏兄弟 選我正解」。

活動自10月29日至11月2日止，全台7-ELEVEN門市推出多項人氣商品優惠。飲品部分，可口可樂草莓口味買2送2、韓國熊津枳椇子活力甘茶祭出買10送10的超值組合；泡麵控也別錯過，農心香辣海鮮味烏龍麵（包）買2送2，話題夯品林聰明沙鍋魚頭風味杯麵第2件只要10元。喜歡即食餐的族群，指定御料小館雞翅與21Plus雞胸肉任選買2送2或享第2件7.9折優惠。

CITY系列飲品同步登場，暖心燒仙草2杯只要90元、琥珀小葉紅茶3杯100元、珍珠奶茶任選2杯99元；冰品也有驚喜，義美芋角牛奶冰棒與杜老爺曠世奇派皆享「加10元多1件」優惠。

