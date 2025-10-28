遠通電收App升級 eTag停車報帳一鍵寄發票

快訊

中央社／ 台北28日電

遠通電收今天宣布，全面升級uTagGo App「發票/報帳專區」服務，eTag停車報帳效率大增，無論是需開立統一編號的停車場發票，或路邊停車繳費明細，都能自由勾選並寄送至Email。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳透過新聞稿指出，差旅用戶極度講究效率，但傳統報帳流程，卻讓車主必須犧牲快速出場的優勢，離場前還得繞到繳費機，列印有開立統編的紙本發票，形成「快速停車、龜速報帳」的窘境，也悖離推動電子發票節能減紙的政策初衷。

為改善停車報帳不便，遠通電收宣布，旗下uTagGoApp「發票/報帳專區」服務全面升級，並列出3大升級亮點，包括自動扣款、高效報帳與統編補正。

遠通電收表示，eTag停車會員出場前，無須再到繳費機列印統編發票，可直接離場；停車隔日至報帳前，在uTagGo App報帳專區勾選欲報帳的停車交易，系統即時將具統編的電子發票開立資訊，傳送至指定Email。

遠通電收指出，會員若忘記預先設定統編，也可透過uTagGo App「停車代扣紀錄」中「電子發票開立資訊」功能，進行補登或更正。

為保障車主報帳權益，遠通電收提醒，發票統編補開或變更，僅限「當月」停車紀錄，尚不提供跨月份變更服務。

