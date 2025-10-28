滴妹「再睡5分鐘」全品項買1送1！CoCo冬韻擂焙珍奶、咖啡系列買1送1

人氣YouTuber滴妹創立的連鎖手搖飲「再睡5分鐘」，在10月28日迎來成立滿2,000天。為了慶祝特別的里程碑，11月1日至11月2日期間，全台門市同步推出「買1送1」限時優惠，活動期間至門市現場唸出通關密語「再睡2000天！快樂1+1」，即可享有「全品項飲品買1送1」優惠，每筆訂單限購1組。（贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料）

隨著天氣漸涼，「CoCo都可」去年冬季熱銷逾110萬杯的「冬韻擂焙珍奶」正式回歸市場。冬韻擂焙珍奶使用鹿兒島焙茶佐以馬玉山客家擂茶粉配方，加入嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成擂茶粉調配而成，搭配珍珠增添咀嚼感，每杯70元。配合週三好友日活動，10月29日於線上領券，即可享「冬韻擂焙珍奶(L)第2杯0元」，現省70元。

針對長期推出的「2杯99元」優惠方案，CoCo都可即日起至11月30日期間，推出秋冬版本菜單，提供「QQ奶茶」、「21歲輕檸烏龍」、「手作仙草凍乳」等新品項，另外還有28茉輕乳茶(L)、28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、葡萄柚果粒茶(L)、珍珠奶茶(L)等選擇，均享「2杯99元」。