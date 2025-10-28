聽新聞
0:00 / 0:00
滴妹「再睡5分鐘」全品項買1送1！CoCo冬韻擂焙珍奶、咖啡系列買1送1
人氣YouTuber滴妹創立的連鎖手搖飲「再睡5分鐘」，在10月28日迎來成立滿2,000天。為了慶祝特別的里程碑，11月1日至11月2日期間，全台門市同步推出「買1送1」限時優惠，活動期間至門市現場唸出通關密語「再睡2000天！快樂1+1」，即可享有「全品項飲品買1送1」優惠，每筆訂單限購1組。（贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料）
隨著天氣漸涼，「CoCo都可」去年冬季熱銷逾110萬杯的「冬韻擂焙珍奶」正式回歸市場。冬韻擂焙珍奶使用鹿兒島焙茶佐以馬玉山客家擂茶粉配方，加入嚴選14種營養穀物、豐富豆類研磨成擂茶粉調配而成，搭配珍珠增添咀嚼感，每杯70元。配合週三好友日活動，10月29日於線上領券，即可享「冬韻擂焙珍奶(L)第2杯0元」，現省70元。
針對長期推出的「2杯99元」優惠方案，CoCo都可即日起至11月30日期間，推出秋冬版本菜單，提供「QQ奶茶」、「21歲輕檸烏龍」、「手作仙草凍乳」等新品項，另外還有28茉輕乳茶(L)、28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、葡萄柚果粒茶(L)、珍珠奶茶(L)等選擇，均享「2杯99元」。
除此之外，CoCo本季全新推出「Cafeholic果咖自由系列」，使用IIAC 國際金獎認證的金獎咖啡豆搭配天然水果，推出多種果系咖啡，包括有「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」、「職人美式」、「職人拿鐵」，每杯原價45～75元，嘗鮮優惠價35～50元。11月4日起，每週二並享「同價位買1送1」優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言