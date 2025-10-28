快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

ITF台北國際旅展11月7日登場 國旅升溫、高鐵聯票與寵物旅宿成亮點

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館1、4樓登場。（台灣觀光協會提供）
「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館1、4樓登場。（台灣觀光協會提供）

年度觀光盛會「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館1、4樓登場。今年展區規模再升級，集結國內外主題遊程、住宿、美食及表演活動，一站滿足民眾年末出遊與聚餐規劃。

根據交通部觀光署統計，2024年國人國旅旅次達2.2億次，旅遊支出突破5,000億元，創歷年新高。ITF旅展鎖定國旅旺季商機，聚焦特休出遊與主題旅行，滿足親子、情侶等多元客群需求。

旅遊平台KKday表示，高鐵假期與高鐵聯票因具備跨區移動、商務及觀光便利性，價格實惠、搭配彈性，持續成為熱門選項。KKday推出北中南75折方案，包括「台北看展＋住宿」、「台中米其林美食＋住宿」及「高雄演唱會＋住宿」等多元組合，並針對親子及情侶族群推出專案行程。

高鐵國旅聯票主打「全台美食吃透透」，高鐵票價最低67折起，加價5元起即可享用人氣必比登小吃，包括高雄弘記肉燥飯鋪、台南博仁堂與二牛牛肉湯等。

隨氣溫轉涼，飯店業者推出多項秋冬限定優惠。梨山賓館推出「雙人房二泊二食住宿券」旅展價6,600元，並加贈武陵與福壽山農場門票各兩張；另推出「台北出發梨山包車兩天一夜」行程，每人約5,500元，含專車接送與住宿。

雲朗觀光推出「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元起、最低1.7折，可自由選擇入住旗下飯店；5張券可入住日月潭雲品溫泉酒店，9張券可入住全包式「蘇卡利‧漫活」。

陽明山天籟渡假酒店推出「金獎湯泉雙響」專案，以不到千元的優惠價享受露天湯泉與冠軍牛肉麵；北投麗禧祭出「雅緻山景客房一泊一食住宿券」42折優惠，每張僅9,999元。

年底聚餐需求旺，飯店餐飲優惠搶攻節慶商機。寒舍集團推出自助餐券組「十二廚」19張或「探索廚房」14張，每組2.5萬元起、最低73折，另贈單人25折券4張；購買2張礁溪寒沐住宿券可再獲25%住宿折扣券。

晶華酒店集結館內人氣餐廳推出限量餐券，栢麗廳自助餐券最低7折，故宮晶華龍蝦或烤鴨雙人分享券1,999元；士林萬麗R bar逸庭則推出牛排雙人餐券799元，吸引消費者提前布局節慶聚會。

呼應寵物旅遊風潮，今年旅展特設「寵物友善旅宿」主題。大板根森林溫泉酒店推出「芬多精寵物雙人客房」63折優惠，瑞穗天合國際觀光酒店則以19折價推出「寵物溫馨家庭房」，滿足飼主與毛孩共遊需求。

展期間LINE Pay推出多重回饋方案，綁定中信、富邦、聯邦或永豐等指定卡別，單筆消費滿5,000元最高享5%回饋，並可累積LINE POINTS折抵消費。

主辦單位同步推出入場禮、滿額禮、問卷禮與投票抽獎活動，從4樓入場還可獲限量贈品。即日起至11月6日，可於Klook、KKday、ibon、FamiPort、udn售票網及OK超商等通路，以9折預售優惠價購票入場。

延伸閱讀

一晚住宿費就上萬！他嘆墾丁欺負親子客 當地人駁：沒那麼貴

島內難留人？光復連假桃機5點半塞爆 網友高呼「讓國旅死透」引熱議

國旅衰退 台東黃金地段公教會館轉型公務宿舍

員工旅遊「墾丁改日本」掀論戰！林氏璧揭2殘酷真相：非常不公平

相關新聞

慶祝樂天桃猿封王！7-ELEVEN宣布商品限時優惠 網笑：統一是最大贏家

中華職棒第36屆總冠軍出爐，由樂天桃猿奪下隊史第8座總冠軍！7-ELEVEN也第一時間在官方粉絲專頁發文慶賀：「恭喜樂天...

上班族午餐吃啥？十大夏威夷拌飯品牌

夏威夷拌飯（Poké Bowl）風潮正席捲全台，清爽不油膩、自由搭配，本文盤點北、中、南最受歡迎的十大品牌，你都吃過了嗎？

滴妹「再睡5分鐘」全品項買1送1！CoCo冬韻擂焙珍奶、咖啡系列買1送1

人氣YouTuber滴妹創立的連鎖手搖飲「再睡5分鐘」，在10月28日迎來成立滿2,000天。為了慶祝特別的里程碑，11...

ITF台北國際旅展11月7日登場 國旅升溫、高鐵聯票與寵物旅宿成亮點

年度觀光盛會「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館1、4樓登場。今年展區規模再升級，...

萬聖節「星巴克連2日買一送一」！這杯超狂野的星冰樂最應景

萬聖節不給糖，但要一起喝一杯。星巴克推出「TRICK OR TREAT 萬聖節好友分享日」，10月30日（四）至10月3...

小紅書發文稱「台灣省首店」引眾怒！日式漢堡排「肉肉大米」急發聲明

在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐北市信義區百貨。但有眼尖的網友發現，肉肉大米在中國大陸社群平台小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。