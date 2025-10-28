ITF台北國際旅展11月7日登場 國旅升溫、高鐵聯票與寵物旅宿成亮點

年度觀光盛會「2025 ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館1、4樓登場。今年展區規模再升級，集結國內外主題遊程、住宿、美食及表演活動，一站滿足民眾年末出遊與聚餐規劃。

根據交通部觀光署統計，2024年國人國旅旅次達2.2億次，旅遊支出突破5,000億元，創歷年新高。ITF旅展鎖定國旅旺季商機，聚焦特休出遊與主題旅行，滿足親子、情侶等多元客群需求。

旅遊平台KKday表示，高鐵假期與高鐵聯票因具備跨區移動、商務及觀光便利性，價格實惠、搭配彈性，持續成為熱門選項。KKday推出北中南75折方案，包括「台北看展＋住宿」、「台中米其林美食＋住宿」及「高雄演唱會＋住宿」等多元組合，並針對親子及情侶族群推出專案行程。

高鐵國旅聯票主打「全台美食吃透透」，高鐵票價最低67折起，加價5元起即可享用人氣必比登小吃，包括高雄弘記肉燥飯鋪、台南博仁堂與二牛牛肉湯等。

隨氣溫轉涼，飯店業者推出多項秋冬限定優惠。梨山賓館推出「雙人房二泊二食住宿券」旅展價6,600元，並加贈武陵與福壽山農場門票各兩張；另推出「台北出發梨山包車兩天一夜」行程，每人約5,500元，含專車接送與住宿。

雲朗觀光推出「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元起、最低1.7折，可自由選擇入住旗下飯店；5張券可入住日月潭雲品溫泉酒店，9張券可入住全包式「蘇卡利‧漫活」。

陽明山天籟渡假酒店推出「金獎湯泉雙響」專案，以不到千元的優惠價享受露天湯泉與冠軍牛肉麵；北投麗禧祭出「雅緻山景客房一泊一食住宿券」42折優惠，每張僅9,999元。

年底聚餐需求旺，飯店餐飲優惠搶攻節慶商機。寒舍集團推出自助餐券組「十二廚」19張或「探索廚房」14張，每組2.5萬元起、最低73折，另贈單人25折券4張；購買2張礁溪寒沐住宿券可再獲25%住宿折扣券。

晶華酒店集結館內人氣餐廳推出限量餐券，栢麗廳自助餐券最低7折，故宮晶華龍蝦或烤鴨雙人分享券1,999元；士林萬麗R bar逸庭則推出牛排雙人餐券799元，吸引消費者提前布局節慶聚會。

呼應寵物旅遊風潮，今年旅展特設「寵物友善旅宿」主題。大板根森林溫泉酒店推出「芬多精寵物雙人客房」63折優惠，瑞穗天合國際觀光酒店則以19折價推出「寵物溫馨家庭房」，滿足飼主與毛孩共遊需求。

展期間LINE Pay推出多重回饋方案，綁定中信、富邦、聯邦或永豐等指定卡別，單筆消費滿5,000元最高享5%回饋，並可累積LINE POINTS折抵消費。

主辦單位同步推出入場禮、滿額禮、問卷禮與投票抽獎活動，從4樓入場還可獲限量贈品。即日起至11月6日，可於Klook、KKday、ibon、FamiPort、udn售票網及OK超商等通路，以9折預售優惠價購票入場。