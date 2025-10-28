快訊

萬聖節「星巴克連2日買一送一」！這杯超狂野的星冰樂最應景

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
萬聖節到來，星巴克連兩日推出「買一送一」。圖/摘自星巴克粉絲專頁
萬聖節到來，星巴克連兩日推出「買一送一」。圖/摘自星巴克粉絲專頁

萬聖節不給糖，但要一起喝一杯。星巴克推出「TRICK OR TREAT 萬聖節好友分享日」，10月30日（四）至10月31日（五）的11:00到20:00，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

網友最感興趣之一的「夜幕狂想曲星冰樂」也在優惠之列，這杯充滿樂趣的星冰樂有如萬聖的歡樂魔法，濃郁黑芝麻醬為基底，融合香醇黑糖醬帶來深邃迷人的風味，滑嫩杏仁豆腐與Q彈黑糖麻糬丁藏身其中，每一口都充滿驚喜。

此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。此外，優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

