小紅書發文稱「台灣省首店」引眾怒！日式漢堡排「肉肉大米」急發聲明

在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐北市信義區百貨。但有眼尖的網友發現，肉肉大米在中國大陸社群平台小紅書，竟然是以「台灣省首店開業！」為宣傳標題，引發許多網友不滿，不僅留言撻伐外，更湧入Google評論刷一星負評洗版，對此，肉肉大米台灣團隊急發聲明道歉，強調中國社群帳號使用的措辭與言論並不代表台灣團隊的立場。

「肉肉大米」屬於日本物語餐飲集團旗下品牌，在2022年進軍中國大陸，主打現烤日式漢堡排，包括在上海、深圳、杭州等城市開幕時，均引起排隊熱潮。然而近日在台灣開幕的「肉肉大米」，在小紅書的宣傳貼文中，內容竟稱「台灣省首店開業！寶子們，台灣省店已經開業啦！台灣的小夥伴可以衝啦！」，引起台灣網友不滿。

為平息爭議，肉肉大米昨(27)日晚緊急發布聲明如下：

針對近日因「肉肉大米」中國官方小紅書帳號所發佈貼文中，因用字遣詞引發台灣社會關注與疑慮，在此向所有關心「肉肉大米」的台灣消費者與合作夥伴，表達最誠摯的歉意。

「肉肉大米」的母公司為日本株式會社物語Corporation，由日本本社代表取締役社長加藤央之規劃與發展，並根據海外各地市場策略採取獨立直營的運營模式。

目前，在台灣經營「肉肉大米」品牌的物語台灣股份有限公司，為日本株式會社物語Corporation全資子公司，「肉肉大米」在台灣與中國的事業體系為兩間完全獨立直營公司，各自擁有獨立經營、營運與品牌管理權責：

• 台灣：物語台灣股份有限公司（直營）

• 中國：物語（上海）企業管理有限公司（直營）

因此，中國社群帳號所使用之措辭與言論，並不代表肉肉大米台灣團隊立場，亦非本品牌在台灣的任何政治或文化表態。

台灣團隊自品牌成立以來，始終秉持對在地文化的尊重與認同，我們始終將食品安全與品質視為最重要的責任。目前肉肉大米台灣所使用的主要食材為「澳洲和牛」、「澳洲牛肩胛」、「日本產米」及「台灣產雞蛋」，所有食材均符合台灣的相關法規標準，並已通過第三方檢驗機構的檢測。

面對此次事件，我們已向日本母公司正式反映，並同步啟動以下改進措施：

1. 強化跨市場品牌審核機制：針對社群內容表達啟用多層把關機制，避免類似事件再度發生。

2. 尊重台灣市場主體性：持續強化台灣團隊在品牌經營、聲明發佈與市場決策的自主主導權。

3. 資訊透明化：品牌營運資訊將於官方社群帳號定期公開更新，誠實面對每一位消費者。