台灣虎航2026年桌曆亮相 豐富航點旅遊特色為背景

中央社／ 台北28日電
台灣虎航。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
台灣虎航。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

台灣虎航今天公布2026年桌曆樣式，今年由台灣虎航各單位員工擔任桌曆主角，搭配台灣虎航豐富航點的旅遊特色作為背景。

距離2026年只剩2個多月的時間，各家航空公司的桌曆樣式陸續對外公布，繼中華航空公布2026年桌曆之後，台灣虎航今天也發布新聞稿公布2026桌曆樣式。

台灣虎航表示，邁入開航11週年，因此今年桌曆由最能代表台灣虎航精神的各單位員工擔任桌曆主角，搭配台灣虎航豐富航點的旅遊特色作為背景，盼讓旅客度過2026年的每一天。

台灣虎航指出，2026年桌曆每個畫面都結合台虎員工的笑容與航點特色的迷人風光，例如1月主角為擁有甜美笑容的客艙組員，並以東京晴空塔為背景；2月有運務員工與虎將，在福島縣豬苗代花草園，拍攝如夢似幻的浪漫畫面；5月則由機師與運務現身於日本最大規模的鳥取沙丘。

台灣虎航表示，為落實企業永續發展，亦將環保理念融入製作過程，不僅選用對環境衝擊較低的大豆油墨進行印刷，用紙也持續取得森林管理委員會（FSC）認證。

台灣虎航指出，11月即將登場的ITF台北國際旅展中，2026年桌曆將作為台灣虎航於旅展期間的成交禮；旅客也可在指定期間搭乘台灣虎航航班時，於機內購買免稅商品達指定金額門檻，即有機會作為滿額禮。

