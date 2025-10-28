快訊

金門高粱新玩法！在家DIY熟成桶陳限量套組 小7限時開放預購

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「風味實驗室-自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」中的小橡木桶，採用百年天然橡木，由職人手工打造，並經特殊烘烤定調出獨特「可可太妃風味」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「風味實驗室-自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」中的小橡木桶，採用百年天然橡木，由職人手工打造，並經特殊烘烤定調出獨特「可可太妃風味」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

在家也能DIY熟成金門高粱！黑松公司攜手金門酒廠，推出市場首創「風味實驗室-自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」，由職人手工打造而成的透視小橡木桶，搭配經過十道工序訂製的專屬金門高粱酒，讓消費者可以在家DIY熟成桶陳金高。這套桶陳組將自10月29日起，於全台各地區酒類專賣店陸續開賣、全台7-ELEVEN上午 11:00起開放預購，建議售價4,380元（實際價格、庫存及販售方式依各通路公告為準）。

「風味實驗室-自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」，包括2瓶750毫升的專屬訂製金高、過濾漏斗、透視小橡木桶（空桶）與木頭底座。該桶陳套組結合「專屬雙訂製」與「親自桶陳」兩大特點，酒迷們只要將酒液注入小橡木桶中，靜待時間流轉，在家就能輕鬆體驗金門高粱酒透過橡木桶熟成的過程，桶陳出專屬自己獨一無二的桶陳金高。

產品組合中的小橡木桶與金門高粱酒為相互專屬訂製，是依風味曲線共同設計出的完美組合，其中小橡木桶採用百年天然橡木，由職人手工打造、無上膠黏合，桶內經過特殊烘烤定調出獨特的「可可太妃風味」；搭配經過十道工序特殊訂製的金門高粱酒，兩者完美契合，得以確保零失敗的桶陳體驗與絕佳的風味表現。

採透視設計的小橡木桶，將酒液注入後，可以隨時間觀察酒色變化，擺放在旁不只美觀更具樂趣，透過小橡木桶會「呼吸」的特性，酒液能夠進而與周遭環境的氣味交互作用，讓桶陳出的金門高粱酒在原有的可可太妃風味調性上，還會產生隨存放場域不同而變化出「未知風味」。

為充分探索桶陳趣味，本次更大膽挑戰與不同場域合作，於麻辣火鍋店、溫泉旅館、製香舖、知名網紅房間等處進行桶陳熟成；桶陳出的酒，除了有明顯的可可太妃風味基調外，各場域更分別展現出獨特的環境風味，如椒麻辛香、礦物鹹香與花香、煙燻香與蜜餞香、香草跟杏仁等多樣香氣，酒體顏色、口感清爽、厚實圓潤各有不同，真實呈現出風味實驗室「一桶一世界」的風味驚喜。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「風味實驗室-自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」內含兩瓶專屬訂製金高，酒迷們能享受兩輪的桶陳趣味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「風味實驗室-自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」內含兩瓶專屬訂製金高，酒迷們能享受兩輪的桶陳趣味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「風味實驗室-自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」在家就能輕鬆DIY熟成出專屬自己的桶陳金高。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「風味實驗室-自圓其熟桶陳組（可可太妃1.0）」在家就能輕鬆DIY熟成出專屬自己的桶陳金高。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

