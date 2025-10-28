聽新聞
復古洋食太誘人！「波麗路」爆汁漢堡排蛋包飯 肉排比50元硬幣還厚
創立於1934年的台北老字號西餐廳「波麗路」，再度玩出懷舊新花樣！繼話題「超厚牛排三明治」引發搶拍風潮後，最新登場的「牛霸王漢堡排蛋包飯」，以七盎司重、厚度超過50元硬幣的豪邁漢堡排，再度引發話題。
「牛霸王漢堡排蛋包飯」即日起於平日晚餐時段限量供應，活動價850元（含玉米湯、沙拉、紅茶、水果），活動加碼再贈主廚特製咖哩炸魚一份。「波麗路」第三代接班人廖英鈞笑說：「祖父的理念很簡單──讓客人吃好、吃爽。來『波麗路』，不可能吃不飽！」這份豪邁精神，正是「波麗路」歷經近百年時光，仍屹立不搖的重要關鍵。
身為牛排專家，「波麗路」在漢堡排上也堅持「牛排等級」的標準。「牛霸王」選用紐西蘭菲力與美國牛小排兩種高級部位，由師傅每日親絞拍打，鎖住肉汁與油花比例。而「牛霸王」的發想靈感，來自廖英鈞一次東京旅程，「漢堡排是昭和洋食的代表，一直想做。那次旅行後就開始試驗不同部位的組合，連醬汁都測了十幾種，才找到最滿意的平衡。」
有了霸氣漢堡排，靈魂的蛋包飯自然不能馬虎。波麗路特別與創立於1949年的老字號「協興蛋業」合作，選用供應多間米其林餐廳的高品質蛋品，讓蛋皮在鐵板上均勻展開，鬆嫩又帶光澤；再淋上帶有淡淡咖哩香的醬汁，一口咬下，濃厚肉香與滑嫩蛋香交織，幸福感滿滿。
