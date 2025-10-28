有行旅／甜點列車啟動 咱賞海尋寶去

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館。從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中新奢勤美商圈，旅宿最新垂直美術館概念的洲際飯店；隔日訪苗栗山林藝文空間櫟莊園美術館，尋訪藝術工藝的美好。

有行旅「海風號｜甜點列車漫遊西海岸｜台中洲際飯店篇」兩天一夜旅程，二○二六年一月九日至一月十日。報名請洽：02-8643-3905、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/89q96a