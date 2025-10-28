聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／甜點列車啟動 咱賞海尋寶去

聯合報／ 本報訊

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館。從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，沿途提供當季合作品牌精選的限定甜點與飲品。走進台中新奢勤美商圈，旅宿最新垂直美術館概念的洲際飯店；隔日訪苗栗山林藝文空間櫟莊園美術館，尋訪藝術工藝的美好。

有行旅「海風號｜甜點列車漫遊西海岸｜台中洲際飯店篇」兩天一夜旅程，二○二六年一月九日至一月十日。報名請洽：02-8643-3905、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/89q96a

國旅

延伸閱讀

國際發明展暨反毒反霸凌影音創作傳捷報 鍾東錦表揚：苗栗之光！

苗栗房價領跑中部五縣市！3年漲27% 在地房仲曝三大關鍵

桃美館獲繆斯創意獎5項殊榮、金點設計獎3項肯定　策展量能備受肯定

地方特考苗栗沒考場 縣長鍾東錦：只要求公平…請中央「善待苗栗」

相關新聞

復古洋食太誘人！「波麗路」爆汁漢堡排蛋包飯 肉排比50元硬幣還厚

創立於1934年的台北老字號西餐廳「波麗路」，再度玩出懷舊新花樣！繼話題「超厚牛排三明治」引發搶拍風潮後，最新登場的「牛...

有行旅／甜點列車啟動 咱賞海尋寶去

跟著有行旅遊覽西海岸雙美，海風號甜點列車與櫟莊園美術館。從新竹啟程，沿著西部濱海路段緩緩前行，全車座位皆朝向大面觀景窗，...

台北國際旅展線上開跑 力麗溫德姆溫泉酒店推「溫賺券」

力麗店（5364）旗下、坐擁湖光山色與美人湯泉雙重優勢的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，11月7日至10日配合「2025 ...

超可愛摩天輪和遊樂園！梵克雅寶Perlée限時體驗空間今起101登場

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自10月28日起至11月16日止，於台北101四樓都會廣...

雙11檔期搶買3C 三星「演唱會神機」6折起 羅技滿額抽iPhone 17

迎接雙11檔期，3C家電搶推優惠，三星Galaxy旗艦機、智慧家電限時優惠最高回饋16,000元，羅技電競與商務周邊同步...

徠卡M EV1新機登場！經典旁軸靈魂 首度加入電子取景器

徠卡宣布推出全新M EV1相機，為經典M系統帶來首款內建電子取景器（EVF）的機型，結合M系統的傳統設計與現代科技，為品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。