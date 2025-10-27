快訊

台北國際旅展線上開跑 力麗溫德姆溫泉酒店推「溫賺券」

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
台北旅展，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店推「溫賺券」與「一泊二食住宿券」搶客。圖／業者提供
台北旅展，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店推「溫賺券」與「一泊二食住宿券」搶客。圖／業者提供

力麗店（5364）旗下、坐擁湖光山色與美人湯泉雙重優勢的「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」，11月7日至10日配合「2025 ITF台北國際旅展」登場，推出兩款限定優惠券「溫賺券」與「平日一泊二食住宿券」，現場購買再享限量「溫德姆旅遊盲盒」加碼贈禮。

此外，線上旅展自27日搶先開跑，提前開放搶購，邀旅人以最優惠的方式，開啟一場溫泉與湖光交織的暖心假期。

秋冬旅遊旺季將至，國旅市場再掀振興熱潮。隨著政府宣布普發現金1萬元，更為旅遊消費注入一股活水。「2025 ITF台北國際旅展」即將開展，各式超值組合紛紛亮相，呼應「拿好現金、玩好假期」的旅遊新風潮。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店好康強打登場，首先「溫賺券」飯店消費券，每張只要1,200元，一券七享，輕鬆自由搭配「吃、住、玩」。

包括饗沐餐廳平日晚餐乙客(原價1,380元)、饗沐自助餐廳平假日雙人早餐(原價1,760元)、邵中餐廳套餐乙客(原價1,480元)、溫泉三溫暖雙人泡湯(原價2,100元)、月影大廳酒吧雙人下午茶(原價1,380元)、6張溫賺券可兌換平日雙人房型住宿乙晚/不含早餐(原價2.2萬元)、7張溫賺券可兌換邵中餐廳「乾坤獅頭鵝」四人份(原價8,800元)。

靈活的使用設計，讓「吃、住、玩」一次搞定，超值享受日月潭力麗溫德姆溫泉酒店的多重景致與美好時光。

另一搶購亮點為「平日一泊二食住宿券」，每張9,900元，泡湯＋饗宴一次擁有。體驗平日精緻／標準雙人房與雙人晚餐，可依喜好選擇「饗沐 全日餐廳」的豐盛自助饗宴，或「邵 中餐廳」的在地風味佳餚。

每間客房皆設有專屬雙湯池，讓旅人們於靜謐氤氳間盡享身心療癒，完美結合溫泉、住宿與美食的國際五星級細膩款待。

於旅展現場購買任一方案，還可獲贈品牌限定小物與旅行實用好物組成的「盲盒驚喜」。數量有限，送完為止。專屬於現場旅人的限時驚喜，為旅展體驗再添亮點與驚喜。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店表示，氣溫微降，湖面水氣氤氳，正是前往日月潭泡湯與慢遊的最佳時節。從湖畔瀰漫的紅茶香氣、邵族年祭的鼓聲與歌謠，到秋冬限定的花火音樂節，山光水影間盡是季節的詩意。沿著環湖步道悠然騎行，或倚窗賞景，皆能感受自然與文化交織的迷人節奏。

坐落於伊達邵碼頭的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，依山傍水、泉湯相伴，將在地人文風情融入國際品牌的優雅質感之中，為旅人打造一處「最懂日月潭的度假之所」，也是秋冬國旅的首選目的地。

坐落於伊達邵碼頭的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，依山傍水、泉湯相伴。圖／業者提供
坐落於伊達邵碼頭的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，依山傍水、泉湯相伴。圖／業者提供

溫泉 日月潭 消費券 住宿券

