超可愛摩天輪和遊樂園！梵克雅寶Perlée限時體驗空間今起101登場

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自10月28日起至11月16日止，於台北101四樓都會廣場打造全新「Perlée 限時體驗空間」，是這個風靡國際多個城市的趣味藝術空間首次登陸台灣。

「Perlée限時體驗空間」是梵克雅寶與長期合作的法國藝術家Arthur Hoffner再度攜手，以Perlée系列珠寶腕表的圓潤造型與熠熠光采為特色，充滿巧思的展間與趣味裝置，營造出玩趣盎然的藝術敘事。整體空間以粉紅、草綠等親切溫柔的色調構成，大量運用圓珠輪廓與線條，營造出巧妙融合實體與數位體驗的靈動場景與互動裝置。

在限時體驗空間入口，迎面而來的是一座傳遞歡愉能量的金珠摩天輪。步入這個充滿奇幻趣味氣息的空間，從一球球如泡泡般的透明圓珠展櫃中揭開Perlée系列的設計故事，接著能透過藏在彩色圓珠中放大鏡窺見梵克雅寶的精湛金珠工藝。限時體驗空間中，擺放著各式各樣與滾珠有關的趣味互動裝置，例如彩色滾珠組成的流光沙漏、凝聚時間的流動；還有會隨著噴泉軌跡湧出的圓珠互動裝置、以圓珠和圓珠塔對弈的井字遊戲、充滿童年回憶的打彈珠等。

繽紛金珠於多維軌跡間彼此呼應，彷彿漂浮於夢幻世界之中，並優雅地埋伏在在各式趣味遊戲之間錯落擺設的珠寶展櫃中。光影、色彩與線條活潑交織出兼具詩意與律動的沉浸式體驗，不同主題展區更設有打卡裝置，在參觀時掃碼還能玩起數位遊戲並集點，拍照區則以影像定格愉悅時刻，展現梵克雅寶將珠寶藝術與當代創意結合的獨特魅力。

「Perlée系列展現了律動、趣味與輕盈。自我們合作以來，我始終希望藉由如遊樂場般的場景，勾勒出金珠在懸浮軌跡中的靈動姿態。這也是為什麼許多元素看似漂浮、近乎不穩定，卻能藉由精巧的安排與富有節奏的布局展現獨特魅力，並以鮮明色彩營造出虛實交錯的互動感。」自2019年以來便與梵克雅寶展開合作的Arthur Hoffner說。

圓潤的金珠自1920年代開始就出現在梵克雅寶的作品中。它曾點綴於花卉、動物別針與Alhambra四葉幸運系列之上，甚至包括出現在在「Perlée限時體驗空間」特別展出的傳承系列骨董上，是以金珠、珊瑚珠、和米粒珍珠依大小順序構成如波浪般的優雅傑作，以璀璨明亮的精緻拋光弧線映照流麗光彩。2008年，以金質圓珠為主角的Perlée系列正式誕生，以明快的造型語言頌揚生命的愉悅與活力，透過精湛工藝與創意設計，成為梵克雅寶最具代表性的標誌之一。

Perlée系列更與品牌的其他標誌元素延伸出豐富多樣的變化，例如結合金質圓珠與勾勒雕刻字樣的Perlée Signature系列、以圓珠和鑽石構成四葉幸運圖騰的Perlée Clover系列、大膽融合彩色寶石與鑽石的當代感Perlée Couleurs系列、以及以金珠和拋光蛋面彩色寶石點綴珍貴時光的各式時計，有的簡約優雅、有的活潑靈動，呈現出經典圓珠無比雋永的迷人魅力。

Perlée限時體驗空間：

日期：2025年10月28日 (二) 至 2025年11月16日 (日)