快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

華航2026年度桌曆只送不賣　參加台北旅展就有機會獲得

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
2026年度桌曆以「解鎖世界之旅」為主題，參照各城市的文化特徵，精選 12 個兼具故事性與想像空間的華航航點，邀請旅客跟隨華航一起飛行，每個月造訪一座城市。圖／華航提供
2026年度桌曆以「解鎖世界之旅」為主題，參照各城市的文化特徵，精選 12 個兼具故事性與想像空間的華航航點，邀請旅客跟隨華航一起飛行，每個月造訪一座城市。圖／華航提供

2026華航桌曆以「解鎖世界之旅」為主題，精選12個兼具故事性與想像空間的華航航點，以素材拼貼手法設計主視覺，精巧運用各地風土民情、花卉植物、當地美食、與特殊景點等豐富元素，12個代表性的城市，營造出立體的旅行氛圍。呼應科技發展，此次桌曆還有AI空服員迎賓，邀請旅客跟隨華航一起飛行，每個月造訪一座城市。

中華航空表示，本次桌曆的12個代表性城市中，二月由鳳凰城展現紅土地景與超級月亮，演繹美國西部探索精神；四月帶來捷克畫家慕夏的藝術風格，刻畫典雅細緻的布拉格意象；五月透過繽紛的萬花筒視角，欣賞泰北清邁的美食文化，交織繽紛的視覺饗宴；十月的紐約以仰望視角呈現最讓人嚮往的大都會風情，感受懷抱夢想的興奮與壯闊。

華航指出，自2010年起，華航機師、空服員、地勤及修護人員輪番現身各航點擔綱桌曆主角。2026年呼應科技發展趨勢，首次安排一位生成式AI虛擬制服人物化身要角，象徵人與科技共存協作的創新世代。

華航桌曆向來以精緻與實用著稱，內頁格式新增功能頁與貼紙頁，並提供大空間的曆表，便利使用者自由妝點屬於自己的風格；紙質全面採用具FSC認證之環保紙材，使用環保印刷油墨，並首度於桌曆底座背面加入FSC標章，將環境永續展現於每日使用的細節。

華航透露，2026年度桌曆限量印製，預計10月底起開始發送合作企業、晶鑽及翡翠會員等。參加今年11月7日至10日的 ITF台北國際旅展華航展攤現場活動，也將有機會現場獲得，成為只送不賣的稀有珍藏。

呼應科技發展趨勢，此次桌曆加碼隱藏彩蛋，特別安排一位生成式 AI虛擬制服人物首次化身要角，象徵人與科技共存協作的創新世代。圖／華航提供
呼應科技發展趨勢，此次桌曆加碼隱藏彩蛋，特別安排一位生成式 AI虛擬制服人物首次化身要角，象徵人與科技共存協作的創新世代。圖／華航提供

華航 美食 空服員

延伸閱讀

華航2026年桌曆隱藏版 AI空服員「解鎖世界之旅」

華航2026年桌曆亮相 拼貼手法設計AI人物化身要角

開戶送桌曆、交易抽iPhone17！ 華南期貨年終「黃金夜總會」盛大開跑

華航桃園-曼谷第4季載客率增「假期多+距離短」周日起清邁航班天天飛

相關新聞

超可愛摩天輪和遊樂園！梵克雅寶Perlée限時體驗空間今起101登場

法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）自10月28日起至11月16日止，於台北101四樓都會廣...

雙11檔期搶買3C 三星「演唱會神機」6折起 羅技滿額抽iPhone 17

迎接雙11檔期，3C家電搶推優惠，三星Galaxy旗艦機、智慧家電限時優惠最高回饋16,000元，羅技電競與商務周邊同步...

徠卡M EV1新機登場！經典旁軸靈魂 首度加入電子取景器

徠卡宣布推出全新M EV1相機，為經典M系統帶來首款內建電子取景器（EVF）的機型，結合M系統的傳統設計與現代科技，為品...

連19年米其林三星！日本名廚「神田裕行」限時客座萬豪 每人28000元

為歡慶台北萬豪酒店10周年，日本唯一連續19年獲得《東京米其林指南》三星肯定的日本料理「神田(かんだ)」餐廳名廚「神田裕...

日式漢堡排「肉肉大米」稱「台灣省首店」引眾怒！遭一星洗版：山寨牌

台灣近年吹起日式漢堡排熱潮，吸引許多漢堡排搶攻市場。在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐台北市信義區...

敢挑戰嗎？堤諾「香菜比薩、香菜炸雞、香菜氣泡飲」全部都是滿滿香菜

你敢吃香菜嗎？「堤諾義大利比薩」延續香菜話題，自10月30日至11月30日期間，於全台11家門市限時推出「爆量香菜系列」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。