華航2026年度桌曆只送不賣　參加台北旅展就有機會獲得

2026華航桌曆以「解鎖世界之旅」為主題，精選12個兼具故事性與想像空間的華航航點，以素材拼貼手法設計主視覺，精巧運用各地風土民情、花卉植物、當地美食、與特殊景點等豐富元素，12個代表性的城市，營造出立體的旅行氛圍。呼應科技發展，此次桌曆還有AI空服員迎賓，邀請旅客跟隨華航一起飛行，每個月造訪一座城市。

中華航空表示，本次桌曆的12個代表性城市中，二月由鳳凰城展現紅土地景與超級月亮，演繹美國西部探索精神；四月帶來捷克畫家慕夏的藝術風格，刻畫典雅細緻的布拉格意象；五月透過繽紛的萬花筒視角，欣賞泰北清邁的美食文化，交織繽紛的視覺饗宴；十月的紐約以仰望視角呈現最讓人嚮往的大都會風情，感受懷抱夢想的興奮與壯闊。

華航指出，自2010年起，華航機師、空服員、地勤及修護人員輪番現身各航點擔綱桌曆主角。2026年呼應科技發展趨勢，首次安排一位生成式AI虛擬制服人物化身要角，象徵人與科技共存協作的創新世代。

華航桌曆向來以精緻與實用著稱，內頁格式新增功能頁與貼紙頁，並提供大空間的曆表，便利使用者自由妝點屬於自己的風格；紙質全面採用具FSC認證之環保紙材，使用環保印刷油墨，並首度於桌曆底座背面加入FSC標章，將環境永續展現於每日使用的細節。