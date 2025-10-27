雙11檔期搶買3C 三星「演唱會神機」6折起 羅技滿額抽iPhone 17

迎接雙11檔期，3C家電搶推優惠，三星Galaxy旗艦機、智慧家電限時優惠最高回饋16,000元，羅技電競與商務周邊同步開搶，祭出萬元獎勵、代言人李珠珢限量好禮搶粉絲荷包。

台灣三星宣布串聯線上三星商城與線下三星智慧館，即日起至11月24日推出「Samsung Week雙11購物節」，以多重優惠回饋星粉，打造年度最強購物盛典。活動期間，三星商城Galaxy S24 Ultra「演唱會神機」最低6折入手，指定平板滿萬現折1,111元，充電配件快閃最低3.5折，指定智慧顯示器除現省3,000元，再送好禮即享券3,000元。三星智慧館同步推出指定商品最高加碼4,000元優惠金，讓用戶輕鬆升級智慧生態圈。

購買Galaxy Z系列摺疊旗艦最高可獲超過16,000元回饋，Galaxy S25系列回饋則上看15,000元，購買指定家電產品可享Samsung Rewards最高11%回饋。線下門市以Line Pay綁定富邦J卡付款，滿額即贈500 LINE POINTS，指定機型再享最高5%回饋。此外，購買Bespoke AI智慧滾筒洗衣機贈M5移動式智慧螢幕，The Premiere 5雷射投影機加送8,000元好禮即享券，指定智慧顯示器再送Music Frame，讓科技與生活美學完美結合。

Logitech羅技即日起至11月16日舉辦「雙11狂歡購物節」，從辦公效率到電競戰力全面升級，祭出限時優惠與豐富好禮。活動期間，包含旗艦滑鼠MX Master 3S、MX KEYS S智能鍵盤，以及PRO X TKL RAPID類比磁軸鍵盤、PRO X SUPERLIGHT 2 DEX無線滑鼠等超過15款熱門商品最高可現省逾3,500元。消費滿990元登錄發票即可抽最新iPhone 17。

另外，加入官方LINE帳號輸入「1111」可享滿3,000元折250元、滿2,000元折150元優惠；門市消費滿3,000元再送UberEats 400元抵用券，指定品項滿8,000元加贈MINIROLL藍牙喇叭。