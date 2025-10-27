彰化竹塘鄉農會「找回吃米的人」 推出7款米食新品限額免費送
台灣飲食多元化，國人年食米量遞減，今年可能破跌41公斤，彰化縣竹塘鄉農會全力「找回吃米的人」，經常開發用米穀粉製作的食品，今年一口氣推出7種，竹塘鄉農會今提前發表，期待民眾11月1日到竹塘鄉慈航宮廣場品嘗和採買，用行動支持台灣好米。
竹塘鄉農會發表7種米食食品，最吸睛的首推迎合國人漸習慣下午茶，推出竹塘米系列「朝、午、暮好點禮盒」，使用100%米穀粉製作並二次烘焙的蛋糕二烘餅強調外酥內軟，使用25%至40%米穀粉製作的豆沙餅、帶鹹味香脆條和米麵條、珍香與麻辣雙醬、使用竹塘米製作的玄米。
鄉農會總幹事詹光信表示，鄉農會11月1日舉辦「竹塘臺灣味．品䅨創意米食發表」暨農業推廣成果展，當天將與農業部茶葉及飲料作物改良場簽署「米茶焙炒加工技術開發備忘錄」，烘製竹塘米的技術升級，對拓展市場有重大意義，日後消費者購買竹塘的蛋糕二烘餅、豆沙餅、香脆條可搭配竹塘玄米茶作為下午茶的茶點，早餐和晚餐可吃淋醬汁的米麵條。
詹光信說，竹塘鄉農會當天將提價1200分（每分價值150元）「竹塘歐米雅給館」的「竹塘臺灣味・朝午暮系列好點」給民眾帶回家，上午8點半至下午1點，鄉農會與12個家政班、社區民眾、青農在「特色農特產品、米食展售」區展售各類米食及蔬果，上午11點到下午1點三種不同風味的竹塘「醉飄䅨」限額品嘗，一年一度盛大米食活動，錯過可惜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言