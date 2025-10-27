徠卡M EV1新機登場！經典旁軸靈魂 首度加入電子取景器

徠卡宣布推出全新M EV1相機，為經典M系統帶來首款內建電子取景器（EVF）的機型，結合M系統的傳統設計與現代科技，為品牌歷史寫下重要里程碑。相較於以往採用光學旁軸的數位與底片機型，M EV1讓更多用戶能以更直覺的方式體驗M系統的攝影世界，同時兼顧資深用戶對創作靈活度的需求。

M EV1外觀設計延續M系列一貫的極簡與工藝美學，機身於德國手工製造，採高品質金屬結構與菱形紋理覆皮革，展現經典與現代兼容的設計語言。

透過576萬像素高解析度電子取景器，擁有極佳清晰度與真實色彩還原，取景畫面可即時反映焦距、光圈與曝光參數，所見即所得，大幅提升構圖與對焦的準確度。特別是在使用Summilux、Noctilux等大光圈鏡頭拍攝淺景深影像，或搭配超廣角、長焦與微距鏡頭時，電子取景器的輔助功能展現明顯優勢。搭配眼部感測器，可在取景器與觸控螢幕間自動切換，操作流暢自然。

徠卡將其成熟的對焦輔助技術整合入M EV1，包括峰值對焦與變焦對焦，前者以彩色線條突顯焦平面，後者則可透過自動或手動放大焦點區域，以獲得更精準的對焦效果。相機前方的撥杆也可設定為啟用對焦輔助或1.3、1.8倍數位變焦，左右撥動快速切換不同拍攝需求。

M EV1基於徠卡M11及其全片幅BSI CMOS感測器研發，搭載3倍解析度輸出，擁有精準的色彩還原、卓越的細節解析度、寬廣的動態範圍和出色的噪點表現。用戶可在DNG或JPEG格式下選擇6000萬、3600萬或1800萬像素拍攝；Maestro III影像處理器能確保在最高解析度下仍可流暢運行。相機內建64GB記憶體並支援SD卡擴充，透過藍牙、WiFi或有線方式與Leica FOTOS應用程式連接，進行即時傳輸與備份。