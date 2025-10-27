快訊

高捷都會公園站驚傳落軌 18歲女子卡列車下無生命跡象

台中爆發非洲豬瘟疫情 檢今傳豬農父子、紀姓獸醫、動保處人員到案

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑理由曝光

徠卡M EV1新機登場！經典旁軸靈魂 首度加入電子取景器

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
徠卡M EV1即日起正式發售，建議零售價259,000元。圖／徠卡相機提供
徠卡M EV1即日起正式發售，建議零售價259,000元。圖／徠卡相機提供

徠卡宣布推出全新M EV1相機，為經典M系統帶來首款內建電子取景器（EVF）的機型，結合M系統的傳統設計與現代科技，為品牌歷史寫下重要里程碑。相較於以往採用光學旁軸的數位與底片機型，M EV1讓更多用戶能以更直覺的方式體驗M系統的攝影世界，同時兼顧資深用戶對創作靈活度的需求。

M EV1外觀設計延續M系列一貫的極簡與工藝美學，機身於德國手工製造，採高品質金屬結構與菱形紋理覆皮革，展現經典與現代兼容的設計語言。

透過576萬像素高解析度電子取景器，擁有極佳清晰度與真實色彩還原，取景畫面可即時反映焦距、光圈與曝光參數，所見即所得，大幅提升構圖與對焦的準確度。特別是在使用Summilux、Noctilux等大光圈鏡頭拍攝淺景深影像，或搭配超廣角、長焦與微距鏡頭時，電子取景器的輔助功能展現明顯優勢。搭配眼部感測器，可在取景器與觸控螢幕間自動切換，操作流暢自然。

徠卡將其成熟的對焦輔助技術整合入M EV1，包括峰值對焦與變焦對焦，前者以彩色線條突顯焦平面，後者則可透過自動或手動放大焦點區域，以獲得更精準的對焦效果。相機前方的撥杆也可設定為啟用對焦輔助或1.3、1.8倍數位變焦，左右撥動快速切換不同拍攝需求。

M EV1基於徠卡M11及其全片幅BSI CMOS感測器研發，搭載3倍解析度輸出，擁有精準的色彩還原、卓越的細節解析度、寬廣的動態範圍和出色的噪點表現。用戶可在DNG或JPEG格式下選擇6000萬、3600萬或1800萬像素拍攝；Maestro III影像處理器能確保在最高解析度下仍可流暢運行。相機內建64GB記憶體並支援SD卡擴充，透過藍牙、WiFi或有線方式與Leica FOTOS應用程式連接，進行即時傳輸與備份。

在AI世代所見不一定為真的趨勢下，M EV1支援「內容憑證技術」，使用者可為攝影作品附加數位簽章，確保作品來源可追溯，呼應全球內容真實性倡議。

徠卡宣布首次推出內置電子取景器的M系統相機。圖／徠卡相機提供
徠卡宣布首次推出內置電子取景器的M系統相機。圖／徠卡相機提供
徠卡M EV1將電子取景器的優勢與M系統的經典特徵巧妙結合，為所有攝影愛好者提供了可靠而舒適的對焦體驗，搭配不同鏡頭都能展現出對焦便利的優勢。圖／徠卡相機提供
徠卡M EV1將電子取景器的優勢與M系統的經典特徵巧妙結合，為所有攝影愛好者提供了可靠而舒適的對焦體驗，搭配不同鏡頭都能展現出對焦便利的優勢。圖／徠卡相機提供

高解析度

延伸閱讀

北市工地噪音、粉塵擾民 議員批「佛系管理」落後新北

空品監測布點不足、工廠未列管 竹縣環保局：調整監測點

大疆相機無人機等多個產品降價近千元 引發消費者退貨維權

BLINK快看！JISOO《AMORTAGE》快閃店進駐信義區！相機膠卷海報服飾統統有

相關新聞

雙11檔期搶買3C 三星「演唱會神機」6折起 羅技滿額抽iPhone 17

迎接雙11檔期，3C家電搶推優惠，三星Galaxy旗艦機、智慧家電限時優惠最高回饋16,000元，羅技電競與商務周邊同步...

徠卡M EV1新機登場！經典旁軸靈魂 首度加入電子取景器

徠卡宣布推出全新M EV1相機，為經典M系統帶來首款內建電子取景器（EVF）的機型，結合M系統的傳統設計與現代科技，為品...

連19年米其林三星！日本名廚「神田裕行」限時客座萬豪 每人28000元

為歡慶台北萬豪酒店10周年，日本唯一連續19年獲得《東京米其林指南》三星肯定的日本料理「神田(かんだ)」餐廳名廚「神田裕...

日式漢堡排「肉肉大米」稱「台灣省首店」引眾怒！遭一星洗版：山寨牌

台灣近年吹起日式漢堡排熱潮，吸引許多漢堡排搶攻市場。在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐台北市信義區...

敢挑戰嗎？堤諾「香菜比薩、香菜炸雞、香菜氣泡飲」全部都是滿滿香菜

你敢吃香菜嗎？「堤諾義大利比薩」延續香菜話題，自10月30日至11月30日期間，於全台11家門市限時推出「爆量香菜系列」...

2025南國漫讀節11月場次曝光 沈春華、韓良憶、番紅花與吳曉樂齊聚

接連創造話題的2025南國漫讀節，在國際級講者金英夏、朴相映，以及陳雪、舒國治等作家的講座後，11月講座正式曝光，同樣充...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。