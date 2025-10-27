連19年米其林三星！日本名廚「神田裕行」限時客座萬豪 每人28000元

為歡慶台北萬豪酒店10周年，日本唯一連續19年獲得《東京米其林指南》三星肯定的日本料理「神田(かんだ)」餐廳名廚「神田裕行」，將於11月4日至11月8日期間限時登台，攜手KOUMA日本料理 小馬主廚江鎮佑獻藝，推出10週年限定方案，饕客將有機會一嘗頂級職人的精湛手藝。

神田裕行自18歲入行至今，累積逾40年的料理經驗。秉持「真味即是淡」的職人精神，看似簡單的味道，是源於背後繁複的思考與細緻準備。位於東京的「神田」餐廳，在神田裕行領軍之下，已經連續19年榮獲米其林三星殊榮，被日本媒體譽為「日本料理之巔」，同時也被法國《Gault Millau 高特米魯廚師帽美食餐廳評鑑指南》評級為5頂廚師帽的最高榮譽。