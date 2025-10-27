快訊

連19年米其林三星！日本名廚「神田裕行」限時客座萬豪 每人28000元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
米其林三星名廚神田裕行，即將登台客座台北萬豪酒店。圖／台北萬豪酒店提供
米其林三星名廚神田裕行，即將登台客座台北萬豪酒店。圖／台北萬豪酒店提供

為歡慶台北萬豪酒店10周年，日本唯一連續19年獲得《東京米其林指南》三星肯定的日本料理「神田(かんだ)」餐廳名廚「神田裕行」，將於11月4日至11月8日期間限時登台，攜手KOUMA日本料理 小馬主廚江鎮佑獻藝，推出10週年限定方案，饕客將有機會一嘗頂級職人的精湛手藝。

神田裕行自18歲入行至今，累積逾40年的料理經驗。秉持「真味即是淡」的職人精神，看似簡單的味道，是源於背後繁複的思考與細緻準備。位於東京的「神田」餐廳，在神田裕行領軍之下，已經連續19年榮獲米其林三星殊榮，被日本媒體譽為「日本料理之巔」，同時也被法國《Gault Millau 高特米魯廚師帽美食餐廳評鑑指南》評級為5頂廚師帽的最高榮譽。

為慶祝台北萬豪酒店10週年，11月4日至11月8日期間，神田裕行將率領7人團隊登台，攜手小馬主廚江鎮佑推出10週年限定饗宴。內容包括頂級白松露、魚子醬、鰻等冬季珍稀旬味，以及象徵祝賀寓意的冬季限定熱素麵，還有親自種植的第一批新瀉新米。隨餐並搭配頂級庫克香檳、神田純米大吟釀與勃艮第紅酒。共計開放5個餐期，共85個席位，客座饗宴每位28,000元。

為慶祝台北萬豪10週年，神田裕行將推出冬季限定熱素麵。圖／台北萬豪酒店提供
為慶祝台北萬豪10週年，神田裕行將推出冬季限定熱素麵。圖／台北萬豪酒店提供
神田裕行秉持「真味即是淡」的職人精神，料理看似簡單，背後擁有繁複的思考與細緻準備。圖／台北萬豪酒店提供
神田裕行秉持「真味即是淡」的職人精神，料理看似簡單，背後擁有繁複的思考與細緻準備。圖／台北萬豪酒店提供

日本料理 餐廳

