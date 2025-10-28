快訊

台灣製造更安心｜E-books AirMag 用石墨烯打造最冷靜行動電源

聯合新聞網／ 有你共創
圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

隨著 5G 時代與高階智慧型手機普及，消費者對行動電源需求，已從單純「充電」升級為「安全、便攜、高效能」的綜合要求。市面上充斥厚重、發燙且缺乏合格認證的行動電源，不僅破壞手機原本的輕薄手感，更潛藏著電池過熱、效能衰退乃至安全疑慮等重大疑慮。台灣品牌中景科技決定從安全根本出發，推出全新磁吸行動電源—E-books AirMag 口袋電，以「有保障、智慧溫控、高效散熱」三大核心技術，重新定義行動電力的新標準。

長期深耕電子配件領域的台灣品牌「中景科技」，一直以來致力於提供合格安全、高品質的電子週邊產品，與同樣對「質感生活、創新設計」具高敏銳度的「有你共創－有設計團隊」攜手合作，產品通過 BSMI 與 NCC 雙認證，投保3200萬元產品責任險，符合登機規範，讓使用者在通勤、旅遊、出差時都能安心隨行「安全從來不是選項，而是每一次設計的起點。」

圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

MIT 台灣製造「AirMag口袋電」產品特色聚焦於四大技術突破：極致便攜性，9mm 超薄鋁合金機身口袋輕鬆放，40N精準磁吸，輕鬆貼合手機背面，一吸即充；其次是雙重散熱，採用石墨烯材質，並搭載蘋果同級 NTC 熱敏控制晶片，充電溫度精準控制在 45 度內，長時間快充也能保持冷靜；第三是旗艦快充，具備 20W PD 雙向快充能力，相容 iPhone 與 Android 系統；最後是頂級安全，堅持 MIT 台灣製造，通過 BSMI/NCC 雙認證，並擁有 9 大安全保護機制，全方位守護使用安全。產品提供 10000mAh三輸出及 5000mAh雙輸出 2種選擇。

圖／有你共創提供
圖／有你共創提供

「E-books AirMag 口袋電」即將在嘖嘖平台正式上線，無論是追求極致安全、渴望輕薄便攜，或是對充電效率有高標準要求的商務人士與通勤族，「口袋電」都是目前市場上最具競爭力的選擇，欲了解更多優惠及詳情，請上嘖嘖平台或官方粉絲團查詢。

中景科技 粉絲專頁

嘖嘖頁面

台灣製 品牌

