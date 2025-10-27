快訊

日式漢堡排「肉肉大米」稱「台灣省首店」引眾怒！遭一星洗版：山寨牌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肉肉大米在google map遭網友以一星洗版。圖／擷取自google map
肉肉大米在google map遭網友以一星洗版。圖／擷取自google map

台灣近年吹起日式漢堡排熱潮，吸引許多漢堡排搶攻市場。在中國大陸引起排隊熱潮的日式漢堡排「肉肉大米」，近日進駐台北市信義區百貨。但是在社群平台上，有網友指出該品牌官方小紅書，以「台灣省首店開業！」做為宣傳主題。隨著貼文在網路發酵，引起許多網友不滿，GOOGLE MAP地標也被網友狂洗一星負評，並留言「期待這間店倒閉」、「比挽肉與米差多了...」

根據維基百科資料，「肉肉大米」乃是隸屬於日本物語餐飲集團旗下品牌，在2022年於中國大陸推出並且拓展快速。店內主打現烤日式漢堡排，並有多種特色醬料可供搭配調味，包括在上海、深圳、杭州等城市開幕時，均引起排隊熱潮。

甫於近日在台灣開幕的「肉肉大米」，被網友指出在小紅書的宣傳內容中，表示「台灣省首店開業！寶子們，台灣省店已經開業啦！台灣的小夥伴可以衝啦！」網友文章曝光之後，立刻在threads等社交平台引起熱烈的討論與反彈聲浪。在google map上，該店目前也湧入許多一星負評，目前分數為2.5顆星，留言紛紛表示「第一次連吃都沒吃就給1星」、「統戰漢堡排」、「山寨品牌」。實際在官方小紅書已經無法看到該篇貼文，疑似已由業者撤下。

日式漢堡排「肉肉大米」登台，卻遭網友指出官方小紅書以「台灣省首店開業」為宣傳主題，引起不滿。圖／擷取自threads
日式漢堡排「肉肉大米」登台，卻遭網友指出官方小紅書以「台灣省首店開業」為宣傳主題，引起不滿。圖／擷取自threads

