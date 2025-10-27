快訊

敢挑戰嗎？堤諾「香菜比薩、香菜炸雞、香菜氣泡飲」全部都是滿滿香菜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「香菜氣泡飲」以「喝的香菜田」為靈感，每杯100元。圖／堤諾義大利比薩提供
「香菜氣泡飲」以「喝的香菜田」為靈感，每杯100元。圖／堤諾義大利比薩提供

你敢吃香菜嗎？「堤諾義大利比薩」延續香菜話題，自10月30日至11月30日期間，於全台11家門市限時推出「爆量香菜系列」，不僅有「香菜牛腹脅比薩」，還有「香菜脆脆炸雞」與「香菜氣泡飲」，掀起味覺挑戰。

堤諾打造的「香菜牛腹脅比薩」以10吋厚片比薩為底，鋪上滿滿香菜與特調香菜醬，搭配香烤牛五花、珍珠乳酪與煙燻辣椒粉，交織出罪惡又清新的奇妙平衡，每個300元。同步登場的「香菜脆脆炸雞」，則是將炸雞搭配特製香菜醬、新鮮香菜點綴，入口滿是香菜的獨特滋味，每份159元。至於「香菜氣泡飲」則以「喝的香菜田」為靈感，以青檸與薄荷為基底，加入香菜碎與氣泡水，打造出強烈又清爽的滋味，每杯100元。

除單點品項之外，還有「香菜控個人套餐」，內含香菜牛腹脅比薩、香菜脆脆炸雞、香菜氣泡飲，每套原價559元，優惠價469元。活動期間參與社群活動，有機會免費獲得香菜控個人套餐一份。

「香菜牛腹脅比薩」鋪上滿滿香菜與特調香菜醬，每個300元。圖／堤諾義大利比薩提供
「香菜牛腹脅比薩」鋪上滿滿香菜與特調香菜醬，每個300元。圖／堤諾義大利比薩提供
「香菜脆脆炸雞」搭配特製香菜醬、新鮮香菜點綴，每份159元。圖／堤諾義大利比薩提供
「香菜脆脆炸雞」搭配特製香菜醬、新鮮香菜點綴，每份159元。圖／堤諾義大利比薩提供
香菜控個人套餐，每套原價559元，優惠價469元。圖／堤諾義大利比薩提供
香菜控個人套餐，每套原價559元，優惠價469元。圖／堤諾義大利比薩提供

