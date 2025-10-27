聽新聞
0:00 / 0:00
敢挑戰嗎？堤諾「香菜比薩、香菜炸雞、香菜氣泡飲」全部都是滿滿香菜
你敢吃香菜嗎？「堤諾義大利比薩」延續香菜話題，自10月30日至11月30日期間，於全台11家門市限時推出「爆量香菜系列」，不僅有「香菜牛腹脅比薩」，還有「香菜脆脆炸雞」與「香菜氣泡飲」，掀起味覺挑戰。
堤諾打造的「香菜牛腹脅比薩」以10吋厚片比薩為底，鋪上滿滿香菜與特調香菜醬，搭配香烤牛五花、珍珠乳酪與煙燻辣椒粉，交織出罪惡又清新的奇妙平衡，每個300元。同步登場的「香菜脆脆炸雞」，則是將炸雞搭配特製香菜醬、新鮮香菜點綴，入口滿是香菜的獨特滋味，每份159元。至於「香菜氣泡飲」則以「喝的香菜田」為靈感，以青檸與薄荷為基底，加入香菜碎與氣泡水，打造出強烈又清爽的滋味，每杯100元。
除單點品項之外，還有「香菜控個人套餐」，內含香菜牛腹脅比薩、香菜脆脆炸雞、香菜氣泡飲，每套原價559元，優惠價469元。活動期間參與社群活動，有機會免費獲得香菜控個人套餐一份。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言