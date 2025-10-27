2025南國漫讀節11月場次曝光 沈春華、韓良憶、番紅花與吳曉樂齊聚

接連創造話題的2025南國漫讀節，在國際級講者金英夏、朴相映，以及陳雪、舒國治等作家的講座後，11月講座正式曝光，同樣充滿高人氣，包括日前出書的沈春華，美食作家韓良憶與番紅花，以及親子作家吳曉樂，11月將接續在屏東總圖舉辦講座。而有參加2025南國漫讀節集點卡活動的民眾，若有集滿3點，可於11月1～2日4場講座舉辦時間內，於屏東總圖5樓演講廳外，免費體驗拍貼機乙次，集滿6點可體驗2次，以此類推。

今年1月出版自傳書「在歲月裡淘金，一閃一閃亮晶晶」的沈春華，11月1日13點在屏東總圖5樓演講廳，將以「在歲月裡淘金：沈春華的生命書寫與傳播轉身」為講座主題，分享書中關於人生轉折、家庭關係與自我成長的故事，並與觀眾交流如何在變動的時代中，找到屬於自己的光芒。

11月1日15點則由作家韓良憶，以「浪遊日常，地方小吃倒映的生活滋味」為題分享，韓良憶曾旅居荷蘭許久，也愛自己下廚，菜系更融合多國元素，如今韓良憶回台定居，勤於嘗遍島內美食，不僅吃到美食，更進一步吃出當地特色與文化，她將分享自己探索小吃經驗，如何反映出生活中的日常一刻。

11月2日周日11點在屏東總圖，作家吳曉樂以「社群世代，如何孤獨且自在著」為題分享，她的著作「你的孩子不是你的孩子」拍成電視劇引發討論，她此次以社群世代為題，試圖從社群時代的各種現象來討論與分析，如何孤獨卻又仍自在的生活。