華航2026年桌曆亮相 拼貼手法設計AI人物化身要角

中華航空公布2026年桌曆樣式，以「解鎖世界之旅」為主題，並以素材拼貼手法設計主視覺，除了以往以華航制服人員擔任桌曆主角外，今年也讓AI虛擬制服人物首次化身桌曆要角。

華航今天發布新聞稿表示，2026年桌曆以「解鎖世界之旅」為主題，參照各城市的文化特徵，精選12個兼具故事性與想像空間的華航航點。

華航說，這次的桌曆以素材拼貼手法設計主視覺，運用各地風土民情、花卉植物、當地美食、特殊景點等豐富元素，組裝成12個代表性的城市，營造出立體的旅行氛圍。

華航指出，例如2月由鳳凰城展現紅土地景與超級月亮，演繹美國西部探索精神；4月帶來捷克畫家慕夏的藝術風格，刻畫典雅細緻的布拉格意象；5月透過萬花筒視角，欣賞泰北清邁的美食文化，交織繽紛的視覺饗宴；10月的紐約以仰望視角呈現最讓人嚮往的大都會風情，感受懷抱夢想的興奮與壯闊。

華航表示，自2010年起，華航制服人員多次擔綱桌曆主角，2026年也傳承經典，由機師、空服員、地勤及修護人員輪番現身各航點，此外，呼應科技發展趨勢，桌曆加碼安排生成式AI虛擬制服人物首次化身要角，象徵人與科技共存協作的創新世代。

內頁格式部分，華航說，新增功能頁與貼紙頁，並提供大空間的曆表，便利使用者自由妝點屬於自己的風格，紙質全面採用具FSC認證環保紙材，使用環保印刷油墨，並首度於桌曆底座背面加入FSC標章。

華航表示，桌曆預計10月底起開始發送合作企業、晶鑽及翡翠會員等，今年11月7日至10日的ITF台北國際旅展華航展攤現場活動，也將有機會現場獲得。

FSC認證環保紙材指的是來自「森林管理委員會」（Forest Stewardship Council，FSC）認證森林的紙張，來源符合永續經營的標準。