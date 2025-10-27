快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

阿里山限定蒸機列車啟動 乘百年黑頭仔遊楓紅秘境

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
二萬平雲海(蔡文淇拍攝)。圖／阿里山林鐵及文資處提供
二萬平雲海(蔡文淇拍攝)。圖／阿里山林鐵及文資處提供

阿里山林業鐵路推出秋冬限定「楓度翩翩」主題列車遊程，邀旅客搭乘百年蒸汽火車穿越雲霧森林，欣賞紅楓層疊的高山美景。阿里山林鐵及文資處表示，活動全程由國寶級蒸汽火車31號牽引，附掛全檜木打造的車廂，讓旅客沉浸於木香與鐵道聲交織的懷舊氛圍中。

「楓度翩翩」列車將於12月2日、9日、16日、23日及30日共5梯次發車，每梯次限額100人，費用為每人3100元，包含林鐵車資、餐點、導覽與紀念品。訂票採網路預約制，乘車日15天前上午10時開放訂票（11月18日開放第一梯次）。

今年遊程邀請「漫步在雲端的阿里山」生態攝影達人黃源明帶領遊客，造訪阿里山賞楓秘境，於祝山車站、對高岳車站進行動態展演，更在二萬平車站安排三角線演示，讓旅客有機會親眼見證蒸汽火車與雲海同框的震撼美景。

除了美景相伴，林鐵及文資處也準備鄒族部落手作麵包餐盒，讓返程旅客邊賞山景邊品味部落風味。麵包以在地南瓜與刺蔥葉入麵，香氣淡雅、口感獨特，讓旅程更添溫度與在地情。

更多遊程與報名資訊，可上林鐵及文資處官網或臉書粉絲團查詢，或洽(05)2779843分機359蔡小姐。

蒸汽火車與祝山車站(黃源明拍攝)。圖／阿里山林鐵及文資處提供
蒸汽火車與祝山車站(黃源明拍攝)。圖／阿里山林鐵及文資處提供
小笠原平台楓景(吳明翰拍攝)圖／阿里山林鐵及文資處提供
小笠原平台楓景(吳明翰拍攝)圖／阿里山林鐵及文資處提供
「楓度翩翩」主題列車遊程海報。圖／阿里山林鐵及文資處提供
「楓度翩翩」主題列車遊程海報。圖／阿里山林鐵及文資處提供

阿里山 火車

延伸閱讀

限定5梯次！阿里山林鐵賞楓列車季節限定 11月18日開放訂票

阿里山鄒族部落旅遊節12月登場 體驗文化美食抽萬元禮

蜂巢墜地引爆蜂群暴動 阿里山古道封閉防狂蜂攻擊

秋冬限定美景 阿里山琉璃光夢幻仙境吸引遊客最佳觀賞4處景點

相關新聞

阿里山限定蒸機列車啟動 乘百年黑頭仔遊楓紅秘境

阿里山林業鐵路推出秋冬限定「楓度翩翩」主題列車遊程，邀旅客搭乘百年蒸汽火車穿越雲霧森林，欣賞紅楓層疊的高山美景。阿里山林...

迎接溫馨又懷舊的冬季！Loro Piana節日系列毛茸茸又軟綿綿

Loro Piana 2025-2026年秋冬節日系列，以優雅迷人的寬鬆剪裁和飄逸垂墜的面料營造懷舊氣息，舒適暖和的造型...

人人都可以搭上沉沒前的鐵達尼號 台灣文化科技大會宣告VR時代來臨

戴上來自法國的「鐵達尼:往日回聲」VR頭戴式裝置，你將登上1912年傳奇巨輪鐵達尼號的首航，在甲板上目睹撞上冰山的那一刻...

蟹粉小籠包、薑蔥炒18兩大沙公！捌伍添第「秋蟹料理」鮮香上桌

隨著吃蟹的季節到來，「捌伍添第85TD」今秋以傳統粵式料理技法為骨幹，結合當令螃蟹，推出一系列期間限定秋蟹料理，同時並攜...

Chaumet經典Liens幻化絕美彩虹 獻上最具意義的繽紛祝福

有「情感珠寶」之稱的法國頂級珠寶品牌 Chaumet 尚美巴黎，自 1780 年創立至今，便深受自然之美的啟迪。早在美好...

浮誇系電競新品引爆話題 Razer透明系列超吸睛、ROG打造初音未來聯名快閃店

電競品牌近期火力全開，Razer推出Phantom White Collection白色半透明設計挑戰視覺震撼，ROG則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。