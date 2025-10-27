阿里山限定蒸機列車啟動 乘百年黑頭仔遊楓紅秘境

阿里山林業鐵路推出秋冬限定「楓度翩翩」主題列車遊程，邀旅客搭乘百年蒸汽火車穿越雲霧森林，欣賞紅楓層疊的高山美景。阿里山林鐵及文資處表示，活動全程由國寶級蒸汽火車31號牽引，附掛全檜木打造的車廂，讓旅客沉浸於木香與鐵道聲交織的懷舊氛圍中。

「楓度翩翩」列車將於12月2日、9日、16日、23日及30日共5梯次發車，每梯次限額100人，費用為每人3100元，包含林鐵車資、餐點、導覽與紀念品。訂票採網路預約制，乘車日15天前上午10時開放訂票（11月18日開放第一梯次）。

今年遊程邀請「漫步在雲端的阿里山」生態攝影達人黃源明帶領遊客，造訪阿里山賞楓秘境，於祝山車站、對高岳車站進行動態展演，更在二萬平車站安排三角線演示，讓旅客有機會親眼見證蒸汽火車與雲海同框的震撼美景。

除了美景相伴，林鐵及文資處也準備鄒族部落手作麵包餐盒，讓返程旅客邊賞山景邊品味部落風味。麵包以在地南瓜與刺蔥葉入麵，香氣淡雅、口感獨特，讓旅程更添溫度與在地情。