迎接溫馨又懷舊的冬季！Loro Piana節日系列毛茸茸又軟綿綿

Loro Piana 2025-2026年秋冬節日系列，以優雅迷人的寬鬆剪裁和飄逸垂墜的面料營造懷舊氣息，舒適暖和的造型成為呼應節慶的完美之選。同時上市的還有從Bale手提包變奏而成的全新Bale Softy手提包，這款抽繩包的名字和設計均取材自羊絨捆（Bale），觸感更細膩柔軟。

節日系列大量運用毛茸茸的馬海毛、觸感立體的漸變效果毛圈面料等細緻質感。系列採用柔和的大地棕色，令人想起舊電影的深褐色調，亦代表佳節期間紐約市散發的懷舊感覺。柔美的玫紅色為女裝系列增添精緻韻味，男裝系列則以駝色和深啡色為主，而點綴多款設計的綠色則象徵大自然的強韌生命力，呼應儼如城市綠洲的紐約中央公園。

晚間造型散發歌劇院之夜的華麗氣息，源自男裝的西裝亦巧妙融入女裝設計之中，並配以精緻的粒面羊毛色調。由Baby Cashmere®羊絨製成的斗篷和大衣觸感細緻迷人，真絲絲絨和Light Mireille面料輕柔垂墜，貼合身體線條，小巧精緻的樹葉圖案為素色的單品注入活力，黑白色服飾則妝點各種材質、圖案和閃亮的金線。

滑雪和休閒服飾的設計靈感源自法國萊薩爾克滑雪場。Icer 外套等輕柔而保暖的經典款式，均推出性能卓越的Cash Storm和感覺奢華的Capra Cashmere羊絨兩種面料選擇。Traveller外套亦同樣以Cash Storm面料製作，而Spagna外套則以羔羊羊毛製成。