人人都可以搭上沉沒前的鐵達尼號 台灣文化科技大會宣告VR時代來臨

戴上來自法國的「鐵達尼:往日回聲」VR頭戴式裝置，你將登上1912年傳奇巨輪鐵達尼號的首航，在甲板上目睹撞上冰山的那一刻；並潛入3800公尺的大西洋海底，近距離探索沉在海底裡的沉船遺骸與乘客遺物，紀念在這場世紀悲劇中失去的生命、夢想和願望。來自法國的沉浸式體驗「諾曼第:以快門作戰」，將帶領觀眾和歷史上的真實人物理查‧泰勒一起登上奧瑪哈海灘，見證扭轉二戰關鍵的諾曼第登陸。

台灣團隊製作的「 一封來自法庭的邀請函」，讓觀眾透過沉浸式體驗成為法官，負責審判一宗發生於台灣的真實殺人詐財事件。美法合作的「電流下我記得」，則讓觀眾體驗殘忍的矯正性別認同電擊療法，體驗逼真到可以感受到電流通過的顫抖。

2025TTXC台灣文化科技大會昨於高雄落幕，會中展出的30件沉浸式體驗作品，展示了VR(Virtual Reality，虛擬實境)科技如何重塑人類的世界，讓觀眾跨越時空參與歷史場景、或是打破身分體驗另一個族群的生活。

不要以為這些只是娛樂產品或是藝術體驗，愈來愈多機構把VR、沉浸式體驗當成重要工具，包括學校與監獄。澳洲新創公司 Mindflight7 正致力推廣以VR頭戴式感應器為工具的教育計劃，當學生戴上感應器，就能登上火山之巔、探索最深的海溝與最神秘的外太空；而不只是翻閱課本。專家相信，VR可以徹底顛覆傳統的學習方式、吸引那些「拒絕上學」的孩子回到課堂。