快訊

Chrome慘了！外媒實測ChatGPT Atlas瀏覽器「4點優勢」大勝

川習會前新華社發「鍾台文」：認同兩岸一家人就可對話溝通

必勝客突發人事異動掀熱議！「2位年資逾20年同仁將解職」 涉及全台50間門市

聽新聞
0:00 / 0:00

人人都可以搭上沉沒前的鐵達尼號 台灣文化科技大會宣告VR時代來臨

聯合報／ 記者陳宛茜／高雄即時報導
來自法國的VR沉浸式體驗作品「鐵達尼:往日回聲」，引領觀眾登上1912年傳奇巨輪鐵達尼號的首航。記者陳宛茜／攝影
來自法國的VR沉浸式體驗作品「鐵達尼:往日回聲」，引領觀眾登上1912年傳奇巨輪鐵達尼號的首航。記者陳宛茜／攝影

戴上來自法國的「鐵達尼:往日回聲」VR頭戴式裝置，你將登上1912年傳奇巨輪鐵達尼號的首航，在甲板上目睹撞上冰山的那一刻；並潛入3800公尺的大西洋海底，近距離探索沉在海底裡的沉船遺骸與乘客遺物，紀念在這場世紀悲劇中失去的生命、夢想和願望。來自法國的沉浸式體驗「諾曼第:以快門作戰」，將帶領觀眾和歷史上的真實人物理查‧泰勒一起登上奧瑪哈海灘，見證扭轉二戰關鍵的諾曼第登陸。

台灣團隊製作的「 一封來自法庭的邀請函」，讓觀眾透過沉浸式體驗成為法官，負責審判一宗發生於台灣的真實殺人詐財事件。美法合作的「電流下我記得」，則讓觀眾體驗殘忍的矯正性別認同電擊療法，體驗逼真到可以感受到電流通過的顫抖。

2025TTXC台灣文化科技大會昨於高雄落幕，會中展出的30件沉浸式體驗作品，展示了VR(Virtual Reality，虛擬實境)科技如何重塑人類的世界，讓觀眾跨越時空參與歷史場景、或是打破身分體驗另一個族群的生活。

不要以為這些只是娛樂產品或是藝術體驗，愈來愈多機構把VR、沉浸式體驗當成重要工具，包括學校與監獄。澳洲新創公司 Mindflight7 正致力推廣以VR頭戴式感應器為工具的教育計劃，當學生戴上感應器，就能登上火山之巔、探索最深的海溝與最神秘的外太空；而不只是翻閱課本。專家相信，VR可以徹底顛覆傳統的學習方式、吸引那些「拒絕上學」的孩子回到課堂。

加州監獄則引進VR，讓長期監禁的犯人透過感應器到巴黎旅行、在出獄前透過VR體會重回社會可能遇到的排擠、和多年不見的家人共餐可能遇到的尷尬，協助他們能以更健康的心態回到人群。殯葬業者則透過AI語音合成、AI影像合成加上VR，讓往生親友的影像重現甚至與家屬對話，撫慰家屬、圓滿遺憾。

VR頭戴式感應器將顛覆教育現場。記者陳宛茜／攝影
VR頭戴式感應器將顛覆教育現場。記者陳宛茜／攝影
來自法國的VR沉浸式體驗作品「鐵達尼:往日回聲」，引領觀眾登上1912年傳奇巨輪鐵達尼號的首航。記者陳宛茜／攝影
來自法國的VR沉浸式體驗作品「鐵達尼:往日回聲」，引領觀眾登上1912年傳奇巨輪鐵達尼號的首航。記者陳宛茜／攝影

觀眾 監獄 法國

延伸閱讀

海外義診、學術交流獲肯定 我將主辦2033年世界唇顎裂大會

高票勝美國 台灣將主辦2033年世界唇顎裂大會

大陸舉辦台灣光復大會前 涉台學者：台灣光復戳穿「台灣地位未定論」

全運會精彩閉幕188人破紀錄 大會交棒116年相約屏東見

相關新聞

阿里山限定蒸機列車啟動 乘百年黑頭仔遊楓紅秘境

阿里山林業鐵路推出秋冬限定「楓度翩翩」主題列車遊程，邀旅客搭乘百年蒸汽火車穿越雲霧森林，欣賞紅楓層疊的高山美景。阿里山林...

迎接溫馨又懷舊的冬季！Loro Piana節日系列毛茸茸又軟綿綿

Loro Piana 2025-2026年秋冬節日系列，以優雅迷人的寬鬆剪裁和飄逸垂墜的面料營造懷舊氣息，舒適暖和的造型...

人人都可以搭上沉沒前的鐵達尼號 台灣文化科技大會宣告VR時代來臨

戴上來自法國的「鐵達尼:往日回聲」VR頭戴式裝置，你將登上1912年傳奇巨輪鐵達尼號的首航，在甲板上目睹撞上冰山的那一刻...

蟹粉小籠包、薑蔥炒18兩大沙公！捌伍添第「秋蟹料理」鮮香上桌

隨著吃蟹的季節到來，「捌伍添第85TD」今秋以傳統粵式料理技法為骨幹，結合當令螃蟹，推出一系列期間限定秋蟹料理，同時並攜...

Chaumet經典Liens幻化絕美彩虹 獻上最具意義的繽紛祝福

有「情感珠寶」之稱的法國頂級珠寶品牌 Chaumet 尚美巴黎，自 1780 年創立至今，便深受自然之美的啟迪。早在美好...

浮誇系電競新品引爆話題 Razer透明系列超吸睛、ROG打造初音未來聯名快閃店

電競品牌近期火力全開，Razer推出Phantom White Collection白色半透明設計挑戰視覺震撼，ROG則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。