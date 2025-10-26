快訊

桌球／拍下香港組合 鄭怡靜、林昀儒WTT倫敦站混雙奪冠

蟹粉小籠包、薑蔥炒18兩大沙公！捌伍添第「秋蟹料理」鮮香上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
薑蔥炒大沙公（左）、順德生焗紅蟳。圖／捌伍添第提供
薑蔥炒大沙公（左）、順德生焗紅蟳。圖／捌伍添第提供

隨著吃蟹的季節到來，「捌伍添第85TD」今秋以傳統粵式料理技法為骨幹，結合當令螃蟹，推出一系列期間限定秋蟹料理，同時並攜手亞洲五十大酒吧「BAR MOOD吧沐」，合作推出三款限定調酒，與秋蟹共譜風味協奏曲。

「順德生焗紅蟳」靈感源自順德魚腸焗蛋，精選十兩重紅蟳，搭配土雞蛋、豬肉末與酥脆油條，高溫烘烤，融合蟹香與蛋香，在經典中可見創意。嚴選18兩大沙公為主角的「薑蔥炒大沙公」，將整隻沙公高溫酥炸，淋上花雕酒與上湯提鮮。蟹殼焦香，蟹肉緊實入味，顯現粵菜的鑊氣魅力。

作為秋蟹料理中的關鍵角色，捌伍添第延續傳統做法，將螃蟹蒸熟後手工拆解蟹膏、蟹肉與蟹腿肉，再以薑末爆香、蟹黃與調料翻炒，最後再以上湯勾芡製成「蟹粉」。此次推出的「蟹粉小湯包」，內餡以蟹粉與豬肉搭配而成，入口蟹香撲鼻並有著溫潤鮮美。其他還有「蟹粉玻璃蝦球皇」、「蟹粉紅燒排翅」、「蟹粉海鮮燕窩羹」等多款料理，細緻呈現蟹粉之鮮，展現秋蟹的多重面貌。

為延續秋蟹風味，捌伍添第本次也攜手BAR MOOD吧沐，推出三款限定調酒，包括以紫蘇與琴酒融合，尾韻輕帶鮮味，爽口明亮的「曦語」；揉合桂花與山楂草本香的「雅泉」，以及由紹興為底，交織蘋果白蘭地的「秋蘊」，各有不同特色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蟹粉小籠包。圖／捌伍添第提供
蟹粉小籠包。圖／捌伍添第提供
蟹粉百花煎釀蟹鉗（左）、蟹粉玻璃蝦球皇。圖／捌伍添第提供
蟹粉百花煎釀蟹鉗（左）、蟹粉玻璃蝦球皇。圖／捌伍添第提供
蟹粉海鮮燕窩羹（左）蟹粉煎蝦米腸粉。圖／捌伍添第提供
蟹粉海鮮燕窩羹（左）蟹粉煎蝦米腸粉。圖／捌伍添第提供
蟹粉鍋巴星斑球（左）、蟹粉蝦腰白雪玉。圖／捌伍添第提供
蟹粉鍋巴星斑球（左）、蟹粉蝦腰白雪玉。圖／捌伍添第提供

料理 豬肉 沙公

